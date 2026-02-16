中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    12:34, 16 二月 2026 | GMT +5

    1月销量中87.4%为本土组装 哈萨克斯坦汽车市场实现增长

    （哈萨克国际通讯社讯）2026年1月，哈萨克斯坦汽车市场实现显著增长。数据显示，当月新车销量同比增长25%，其中87.4%的车辆为本土组装产品。

    哈国企业投资720亿在阿拉木图建厂 生产中国凯翼品牌汽车
    Фото: Kazinform

    据哈萨克斯坦汽车联盟通报，今年1月全国共售出约1.41万辆汽车，同比增长25.2%。

    1月份销量排名中，起亚（Kia）品牌表现最为突出，销量同比增长183.1%，达到2800辆，成为当月市场销量第一品牌。

    当月销量前五品牌分别为：

    • 起亚（Kia） — 2800辆

    • 现代（Hyundai） — 2700辆

    • 雪佛兰（Chevrolet） — 2500辆

    • 奇瑞（Chery） — 1000辆

    • 长安（Changan） — 717辆

    尽管起亚品牌整体销量领先，但单一车型销量冠军为雪佛兰Cobalt，当月售出2200辆。

    销量前三车型还包括起亚Sportage（1500辆）和现代Tucson（1400辆）两款SUV。

    哈萨克斯坦汽车联盟主席阿娜尔·马卡舍娃表示，越来越多消费者开始信任本地组装汽车的质量与技术水平。这反映出国家近年来在投资环境改善、引进国际先进技术、培养工程技术人才以及吸引本土投资方面取得积极成效。

    统计数据显示，消费者选择国产组装车辆的主要原因包括价格相对可负担，以及更好地适应哈萨克斯坦本地气候与道路条件。

    【编译：达娜】

