1月销量中87.4%为本土组装 哈萨克斯坦汽车市场实现增长

据哈萨克斯坦汽车联盟通报，今年1月全国共售出约1.41万辆汽车，同比增长25.2%。

1月份销量排名中，起亚（Kia）品牌表现最为突出，销量同比增长183.1%，达到2800辆，成为当月市场销量第一品牌。

当月销量前五品牌分别为：

起亚（Kia） — 2800辆

现代（Hyundai） — 2700辆

雪佛兰（Chevrolet） — 2500辆

奇瑞（Chery） — 1000辆

长安（Changan） — 717辆

尽管起亚品牌整体销量领先，但单一车型销量冠军为雪佛兰Cobalt，当月售出2200辆。

销量前三车型还包括起亚Sportage（1500辆）和现代Tucson（1400辆）两款SUV。

哈萨克斯坦汽车联盟主席阿娜尔·马卡舍娃表示，越来越多消费者开始信任本地组装汽车的质量与技术水平。这反映出国家近年来在投资环境改善、引进国际先进技术、培养工程技术人才以及吸引本土投资方面取得积极成效。

统计数据显示，消费者选择国产组装车辆的主要原因包括价格相对可负担，以及更好地适应哈萨克斯坦本地气候与道路条件。

