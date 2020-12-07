欧亚经济联盟计划未来2年内消除1/3贸易壁垒

哈通社/明斯克/12月7日 —— 据国际文传电讯社报道，欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇日前出席欧亚政府间理事会会议后表示，欧亚经济委员会已制定涵盖35项联盟成员国相互贸易壁垒的清单，其中12项将在未来2年内消除。

米亚斯尼科维奇表示，联盟各成员国商定共同制定相互贸易壁垒清单，清单将是开放性的，可对其进行补充调整。欧亚经济委员会将在2021年二季度欧亚政府间理事会上汇报工作进展情况。

他还表示，欧亚经济联盟成员国政府采购问题久拖未决。本次欧亚政府间理事会期间，各方作出原则性决定，允许联盟成员国商品平等参与其他成员国国家或市政采购招标。这是向前迈出的一大步，生产者和企业界对此期盼已久。俄罗斯为此发挥了建设性作用。俄罗斯是联盟最大市场，俄总理米舒斯京重申，俄政府采购市场对联盟其他成员国商品开放，前提是遵守必要条件。

米亚斯尼科维奇指出，各方围绕粮食商品质量问题展开热烈讨论，目前正在修订相关技术标准，对粮食商品和未加工动物源性商品的抗生素和其他药物残留指标作出明确规定。各方已就此达成共识，为该领域未来发展确定了方向。