09:51, 13 二月 2018 | GMT +6
平昌冬奥会：哈萨克斯坦选手2月13日赛程安排表
哈通社/平昌/2月13日 -- 哈萨克斯坦运动员们13日将进入2018平昌冬奥会第5日比赛日。
消息称，我国运动员们将参加4个项目比赛，其中包括有望夺金的越野滑雪选手阿列克谢•珀勒特拉宁。
以下为13日，哈萨克斯坦选手们参加的赛程安排表：
高山滑雪
男子全能资格赛- 8:30
男子全能决赛-12:00
参赛运动员：伊格罗•扎库尔达耶夫
越野滑雪
女子传统技术预赛-14：30
男子传统技术预赛-15：05
女子传统技术决赛-18：25
男子传统技术决赛-18：34
参赛选手：叶烈娜•克罗米娜、安娜•舍甫琴科、瓦雷利亚•图雷涅瓦、阿列克谢•珀勒特拉宁、丹尼斯•沃洛提卡。
短道速滑
男子1000米预赛-16：00
参赛运动员：努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫
男子5000米接力预赛-17：32
参赛运动员：努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、阿布扎勒•阿基哈利耶夫、丹尼斯•尼基沙、叶尔克布兰•沙姆罕诺夫。
速度滑冰
男子1500米决赛-17：00
参赛运动员：丹尼斯•库辛、费德罗•梅津且夫。
比赛时间均为阿斯塔纳时间。
【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】