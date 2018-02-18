2月18日平昌冬奥会各项赛事安排
值得一提的是，2月18日，平昌冬奥会将决出六枚金牌。
我国运动员参加其中三个项目的奖牌争夺：
高山滑雪男子大回转--伊格罗•扎库尔达耶夫
越野滑雪男子4x10公里接力--阿列克谢•珀勒特拉宁、叶夫根尼•威尔琴科、 丹尼斯•沃洛提卡、维塔利•扑卡卡罗
速度滑冰女子500米--叶卡捷琳娜•艾多娃
以下为今日赛程安排：
阿斯塔纳时间 平昌时间 大项/比赛/场馆
2月18日10:05 09:05 冰壶 男子循环赛第七轮 挪威 - 丹麦 江陵冰壶中心
2月18日10:05 09:05 冰壶 男子循环赛第七轮 瑞士 - 加拿大 江陵冰壶中心
2月18日10:05 09:05 冰壶 男子循环赛第七轮 美国 - 日本 江陵冰壶中心
2月18日11:00 10:00 自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛资格赛第一轮 凤凰雪上公园
2月18日11:15 10:15 高山滑雪 男子大回转赛第一轮 龙平高山滑雪中心
2月18日11:05 11:05 自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛资格赛第二轮 凤凰雪上公园
2月18日11:10 12:10 冰球 女子5-8名排位赛 关东冰球中心
2月18日11:10 12:10 冰球 男子预赛 - C组 德国 - 挪威 江陵冰球中心
2月18日14:15 13:15 自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛决赛第一轮 凤凰雪上公园
2月18日14:43 13:43 自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛决赛第二轮 凤凰雪上公园
2月18日14:45 13:45 高山滑雪 男子大回转赛第二轮 龙平高山滑雪中心
2月18日15:05 14:05 冰壶 女子循环赛第七轮 加拿大 - 瑞士 江陵冰壶中心
2月18日15:05 14:05 冰壶 女子循环赛第七轮 中国 - 韩国 江陵冰壶中心
2月18日15:05 14:05 冰壶 女子循环赛第七轮 英国 - 瑞典 江陵冰壶中心
2月18日15:11 14:11 自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛决赛第三轮 凤凰雪上公园
2月18日16:15 15:15 越野滑雪 男子4x10公里接力赛 阿尔卑西亚越野滑雪中心
2月18日17:40 16:40 冰球 男子预赛 - A组 捷克 - 瑞士 江陵冰球中心
2月18日17:40 16:40 冰球 女子5-8名排位赛 关东冰球中心
2月18日21:00 20:00 自由式滑雪 男子空中技巧赛决赛第一轮 凤凰雪上公园
2月18日21:00 20:00 速度滑冰 男子团体追逐赛1/4决赛 江陵速滑馆
2月18日19:05 20:05 雪车 双人第一轮 奥林匹克滑行中心
2月18日21:05 20:05 冰壶 男子循环赛第八轮 丹麦 - 韩国 江陵冰壶中心
2月18日21:05 20:05 冰壶 男子循环赛第八轮 美国 - 挪威 江陵冰壶中心
2月18日21:05 20:05 冰壶 男子循环赛第八轮 瑞典 - 日本 江陵冰壶中心
2月18日21:05 20:05 冰壶 男子循环赛第八轮 意大利 - 英国 江陵冰壶中心
2月18日21:15 20:15 冬季两项 男子15公里集体出发 阿尔卑西亚冬季两项中心
2月18日21:29 20:29 自由式滑雪 男子空中技巧赛决赛第二轮 凤凰雪上公园
2月18日21:52 20:52 自由式滑雪 男子空中技巧赛决赛第三轮 凤凰雪上公园
2月18日21:56 20:56 速度滑冰 女子500米 江陵速滑馆
2月18日22:10 21:10 冰球 男子预赛 - C组 瑞典 - 芬兰 关东冰球中心
2月18日22:10 21:10 冰球 男子预赛 - A组 加拿大 - 韩国 江陵冰球中心
2月18日22:30 21:30 雪车 双人第二轮 奥林匹克滑行中心