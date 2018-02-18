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    11:07, 18 二月 2018 | GMT +6

    2月18日平昌冬奥会各项赛事安排

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    哈通社/阿斯塔纳/2月18日 --第23届韩国平昌冬季奥运会18日进入第9个比赛日。

    值得一提的是，2月18日，平昌冬奥会将决出六枚金牌。

    我国运动员参加其中三个项目的奖牌争夺：

    高山滑雪男子大回转--伊格罗•扎库尔达耶夫

    越野滑雪男子4x10公里接力--阿列克谢•珀勒特拉宁、叶夫根尼•威尔琴科、 丹尼斯•沃洛提卡、维塔利•扑卡卡罗

    速度滑冰女子500米--叶卡捷琳娜•艾多娃

    以下为今日赛程安排：

    阿斯塔纳时间  平昌时间 大项/比赛/场馆
    2月18日10:05 09:05      冰壶 男子循环赛第七轮 挪威 - 丹麦 江陵冰壶中心
    2月18日10:05 09:05      冰壶 男子循环赛第七轮 瑞士 - 加拿大 江陵冰壶中心
    2月18日10:05 09:05      冰壶 男子循环赛第七轮 美国 - 日本 江陵冰壶中心
    2月18日11:00 10:00      自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛资格赛第一轮 凤凰雪上公园
    2月18日11:15 10:15      高山滑雪 男子大回转赛第一轮 龙平高山滑雪中心
    2月18日11:05 11:05      自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛资格赛第二轮 凤凰雪上公园
    2月18日11:10 12:10      冰球 女子5-8名排位赛 关东冰球中心
    2月18日11:10 12:10      冰球 男子预赛 - C组 德国 - 挪威 江陵冰球中心
    2月18日14:15 13:15      自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛决赛第一轮 凤凰雪上公园
    2月18日14:43 13:43      自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛决赛第二轮 凤凰雪上公园
    2月18日14:45 13:45      高山滑雪 男子大回转赛第二轮 龙平高山滑雪中心
    2月18日15:05 14:05      冰壶 女子循环赛第七轮 加拿大 - 瑞士 江陵冰壶中心
    2月18日15:05 14:05      冰壶 女子循环赛第七轮 中国 - 韩国 江陵冰壶中心
    2月18日15:05 14:05      冰壶 女子循环赛第七轮 英国 - 瑞典 江陵冰壶中心
    2月18日15:11 14:11      自由式滑雪 男子坡面障碍技巧赛决赛第三轮 凤凰雪上公园
    2月18日16:15 15:15      越野滑雪 男子4x10公里接力赛 阿尔卑西亚越野滑雪中心
    2月18日17:40 16:40      冰球 男子预赛 - A组 捷克 - 瑞士 江陵冰球中心
    2月18日17:40 16:40      冰球 女子5-8名排位赛 关东冰球中心
    2月18日21:00 20:00      自由式滑雪 男子空中技巧赛决赛第一轮 凤凰雪上公园
    2月18日21:00 20:00      速度滑冰 男子团体追逐赛1/4决赛 江陵速滑馆
    2月18日19:05 20:05      雪车 双人第一轮 奥林匹克滑行中心
    2月18日21:05 20:05      冰壶 男子循环赛第八轮 丹麦 - 韩国 江陵冰壶中心
    2月18日21:05 20:05      冰壶 男子循环赛第八轮 美国 - 挪威 江陵冰壶中心
    2月18日21:05 20:05      冰壶 男子循环赛第八轮 瑞典 - 日本 江陵冰壶中心
    2月18日21:05 20:05      冰壶 男子循环赛第八轮 意大利 - 英国 江陵冰壶中心
    2月18日21:15 20:15      冬季两项 男子15公里集体出发 阿尔卑西亚冬季两项中心
    2月18日21:29 20:29      自由式滑雪 男子空中技巧赛决赛第二轮 凤凰雪上公园
    2月18日21:52 20:52      自由式滑雪 男子空中技巧赛决赛第三轮 凤凰雪上公园
    2月18日21:56 20:56      速度滑冰 女子500米 江陵速滑馆
    2月18日22:10 21:10      冰球 男子预赛 - C组 瑞典 - 芬兰 关东冰球中心
    2月18日22:10 21:10      冰球 男子预赛 - A组 加拿大 - 韩国 江陵冰球中心
    2月18日22:30 21:30      雪车 双人第二轮 奥林匹克滑行中心

    标签:
    体育 奥运会 冬奥会 黄金储备
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