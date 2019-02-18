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    08:05, 18 二月 2019 | GMT +6

    2月18日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/2月18日 -- 哈通社为各位读者总结2月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月18日，星期一

    2月18日是阳历一年中的第49天，离全年的结束还有316（闰年则还有317）。

    世界各国/地区节日

    冈比亚独立日 冈比亚位于非洲西部，为一狭长平原嵌入塞内加尔共和国境内，首都班珠尔，官方语言为英语。1964年12月，英国同意冈比亚于1965年2月18日独立。这一天也成为独立日兼国庆日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1992年 哈萨克斯坦儿童慈善基金会《Bobek》成立。

    2003年 纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统出席在莫斯科大剧院举行的俄罗斯"哈萨克斯坦年"开幕仪式。

    2010年 根据外国分析人士评估，哈萨克斯坦武装力量被评为后苏联国家前三名，中亚第一。

    2010年 哈萨克斯坦工业和贸易部在阿拉木图举行哈-乌政府间联合委员会第11次会议。

    2011年 哈萨克斯坦投资和发展部KAZNEX INVEST出口和投资国有公司在北京开设分部。

    2014年 阿克托别州博物馆举行机器人展览会。

    【编译：冰山】

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