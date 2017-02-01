阿拉木图大冬会：2月1日赛事日程表

哈通社阿斯塔纳 -- 2月1日，阿拉木图大冬会进入第三个比赛日。

第三个比赛日日程：



冰壶项目：



9时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-挪威）；



14时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-日本）；



19时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-俄罗斯）；



高山滑雪项目：



10时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛男组决赛；



11时45分，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪速降和回转综合赛女组决赛；



滑冰项目：



11时，麦迪奥露天滑冰场，女子3000米决赛；



14时05分，麦迪奥露天滑冰场，男子500米决赛；



北欧两项：



10时，阿拉套越野滑雪场、松哈尔国际跳台滑雪场，男子跳台滑雪决赛；



16时，松哈尔国际跳台滑雪场，女子跳台滑雪决赛；



18时30分，松哈尔国际跳台滑雪场，男子跳台滑雪决赛；



冰球项目：



12时30分，国家体育馆，男子小组赛（俄罗斯-拉脱维亚）；



16时，国家体育馆，男子小组赛（加拿大-英国）；



16时30分，乔拉克体育馆，女子小组赛（英国-中国）；



19时30分，国家体育馆，男子小组赛（捷克-中国）；



20时，乔拉克体育馆，女子小组赛（哈萨克斯坦-加拿大）；



花样滑冰项目：



14时30分，阿拉木图竞技场，花式滑冰女子个人赛；



单板滑雪项目：



12时30分，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转女子个人赛；



13时，琼布拉克高山滑雪场，平行大回转男子个人赛；



（以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）



【编译：昂哈尔 审校：金桥】