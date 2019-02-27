总统：多子女家庭每一个孩子的社会补助将提高至2.1万坚戈

哈通社/阿斯塔纳/2月27日 - 在哈萨克斯坦总统、"祖国之光"党主席努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫主持下，"祖国之光"党第十八届代表大会27日在首都阿斯塔纳召开。

纳扎尔巴耶夫总统在会上发言时宣布了一系列有关社会民生的重大举措。其中，总统对多子女家庭的社会保障问题予以了高度关注。



根据总统的指示，今后我国多子女家庭的社会补助金将得到大幅度提升。



"提供给多子女家庭每一个孩子的社会补助金，应提高到2.1万坚戈。此外，收养残疾儿童的家庭、父母或收养人的补助金，应在现有基础上提高30%。"总统说。



总统强调，目前我国社会上有4个孩子以上的多子女家庭达34万多户，政府将为这些家庭提供支持拨付5000亿坚戈资金。



总统还指示政府应为离异或父母一方缺失的多子女家庭提供帮助，为这些家庭的劳动力提供包括在家中工作等各种工作的可能性。







在住房保障方面，总统总统指示相关部门制定政策，为多子女家庭、父母一方缺失的家庭、有残疾儿童的家庭通过住房储蓄制度以2-3%的年利率购买住房创造可能性。



总统表示，为确保相关工作的顺利开展，每年将拨款500亿坚戈。



此外，通过扩大"光明住房"计划内容，将在其框架下为多子女家庭中的低收入家庭新建4万套廉租房。相关项目也将在未来7年内得到500亿坚戈/年的拨款。



"这样的扶助政策今后还将继续。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】