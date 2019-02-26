2月26日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月26日 -- 哈通社为各位读者总结2月26日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月26日，星期二

2月26日是阳历一年中的第57天，离全年的结束还有308（闰年则还有309）。

世界各国/地区节日

科威特解放日 1991年2月26日，科威特从伊拉克的占领中解放。当天，全国范围内举办纪念活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 纳扎尔巴耶夫总统在北哈州首府彼得罗巴甫尔市为著名知识精英乔罕•瓦里汉诺夫竖立纪念碑。

2010年 萨特巴耶夫哈萨克国立大学同法国施耐德电气公司签署在哈萨克斯坦开设能源、电子技术和自动化系统维护领域哈-法专家培训中心。

2011年 "哈萨克斯坦"国家电视台开设纪念独立20周年的"哈萨克斯坦百首歌"电视项目。

2014年 哈萨克斯坦同基里巴斯共和国和瓦努阿图共和国建立外交关系。

2014年 古米列夫欧亚国立大学入选全球增长最快年轻大学TOP50名单。

2018年 首轮哈萨克斯坦-卡塔尔政治磋商会议在阿斯塔纳举行。

2018年 首趟东哈州至新西伯利亚集装箱专列启程。