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    09:02, 03 二月 2017 | GMT +6

    阿拉木图大冬会：2月3日赛事日程表

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    哈通社阿斯塔纳 -- 2月3日，阿拉木图大冬会进入第五个比赛日。

    截至目前，哈萨克斯坦代表团共收获6金2银7铜，列奖牌榜第二位。俄罗斯代表团与法国代表团分别位居奖牌榜第一和第三位。

    2月3日，我国花样滑冰王子丹尼斯•谭将参加比赛。

    第五个比赛日日程：

    冰壶项目：

    9时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-加拿大）

    14时，阿拉木图竞技场，男队小组赛（哈萨克斯坦-挪威）

    19时，阿拉木图竞技场，女队小组赛（哈萨克斯坦-瑞士）

    冬季两项：

    12时，阿拉套越野滑雪场，女子10公里追逐赛

    14时，阿拉套越野滑雪场，男子12.5公里追逐赛

    北欧两项：

    10时，阿拉套越野滑雪场，越野滑雪男女混合集体出发赛

    14时30分，松哈尔国际跳台滑雪场，跳台滑雪男女混合集体出发赛

    高山滑雪项目：

    10时，琼布拉克高山滑雪场，高山滑雪回转赛女子个人赛

    自由式滑雪项目：

    10时30分，琼布拉克高山滑雪场，雪上技巧女子双人赛

    11时，琼布拉克高山滑雪场，雪上技巧男子双人赛

    滑冰项目：

    11时，麦迪奥露天滑冰场，女子5000米个人赛

    13时，麦迪奥露天滑冰场，男子1000米个人赛

    花样滑冰项目：

    14时50分，阿拉木图竞技场，花样滑冰男子个人赛

    冰球项目：

    16时，国家体育馆，男子小组赛（俄罗斯-日本）

    19时30分，国家体育馆，男子小组赛（捷克-哈萨克斯坦）

    20时，乔拉克体育馆，女子附加赛（日本-哈萨克斯坦）

    （以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    阿拉木图 黄金储备 大冬会 2017世博会
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