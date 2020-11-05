哈萨克斯坦学生在巴尔干数学奥林匹克竞赛中获2银4铜

哈通社/努尔苏丹/11月5日 – 哈萨克斯坦代表队参加了第37届巴尔干数学奥林匹克竞赛(Balkan mathematical olympiad)。

受新冠疫情影响，今年的大赛采取了远程在线模式，于2020年10月31日~11月5日举行，大赛由罗马尼亚主办。

来自全球18个国家的154名学生参加了这一国际知名的数学赛事。

巴尔干数学奥林匹克竞赛是面向欧洲学生的一项国际性数学大赛，而哈萨克斯坦是受邀参赛方。

参赛的哈萨克斯坦选手共有6人，都是2019年哈萨克斯坦数学奥林匹克竞赛的优胜者。

在今年的第37届巴尔干奥林匹克数学竞赛上，哈萨克斯坦6名选手均取得了优异成绩，分别获得了2枚金牌和4枚银牌。

两枚银牌的得主分别是阿斯勒别克·沃勒扎巴耶夫和塔伊尔·萨图巴勒丁，是就读于阿拉木图市纳扎尔巴耶夫物理与数学学院12年级和11年级的学生。

而四名铜牌得主分别是：

阿拉木图市扎尔巴耶夫物理与数学学院11年级学生塔米尔兰·巴克特米索夫、阿拉木图市国立物理和数学学校10年级学生巴特尔汗·萨肯诺夫、阿拉木图市Haileybury学校11年级学生尤里·谭、努尔苏丹市创新教育学苑11年级学生萨姆·菲图拉赫。

【编译：木合塔尔·木拉提】