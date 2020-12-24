联合国宣布每年2月4日为国际人类博爱日

哈通社/纽约/12月24日 -- 联合国大会以协商一致方式通过了一项决议，宣布2月4日为«国际人类博爱日»。

据WAM报道，该倡议是由阿拉伯联合酋长国、巴林、埃及和沙特阿拉伯共同提出的。

国际社会将从2021年开始每年庆祝国际人类博爱日。

在通过该决议之前，阿联酋常驻联合国代表兼大使拉娜·努赛贝告诉联合国大会，«近年来，全世界目睹暴力，仇恨言论，仇外心理，宗教偏执和其他形式的歧视急剧增加。面对这种跨国威胁，我们需要支持本着人类博爱精神鼓励人们团结与统一的倡议。阿联酋、沙特阿拉伯、巴林和埃及渴望通过这项倡议，共同庆祝我们对他人的接受、开放、同情和热爱的共同价值观。»

人类博爱事务高级委员会（HCHF）秘书长穆罕默德·阿卜杜勒萨拉姆法官确认，宣布2月4日为国际人类博爱日的联合国决议的通过，证明了HCHF的成就以及国际上对这一历史性事件的进一步认可。

Al Azhar的大伊玛目艾哈迈德·塔耶卜和天主教圣殿教皇方济各于2019年2月4日在阿布扎比签署了《人类为世界和平与共同生活而博爱的文件》。

阿卜杜勒萨拉姆补充说，博爱已成为世界的责任。

他说：«我们感谢阿拉伯联合酋长国，他通过阿联酋驻联合国代表团在为人类服务方面取得了这一新成就。»

该决议特别承认圣方济各教皇与艾哈迈德·塔耶伊卜·艾哈迈德·艾哈迈德·阿赫扎尔尊贵大伊玛目于2019年2月4日在阿布扎比举行的会议，该会议导致签署了《关于人类博爱促进世界和平的文件》和在一起生活。

联合国决议还对倡导宗教仇恨和破坏宽容精神的行为表示深切关注，特别是在世界面临由COVID-19大流行造成的前所未有的危机之时。

它还强调有必要对全球流行采取统一，团结和新的多边合作的对策。

该决议进一步确认各种宗教和信仰的人们对人类的宝贵贡献，并强调教育在促进宽容和消除基于宗教或信仰的歧视方面的作用。

它赞扬宗教领袖为促进宗教间和文化间对话所做的所有国际、区域、国家和地方倡议和努力。该决议是由34个联合国会员国共同发起的。