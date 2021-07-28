人道主义援助：哈萨克斯坦向吉尔吉斯斯坦运送2.5万剂QazVac疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月28日—据外交部新闻消息，在共同合作抗击COVID-19疫情框架内，哈萨克斯坦向吉尔吉斯斯坦提供的2.5万剂QazVac国产新冠疫苗28日抵达该国。

吉尔吉斯斯坦卫生部部长阿勒穆卡德尔·贝谢纳利耶夫、哈萨克斯坦驻吉国大使拉皮勒·卓什巴耶夫，以及该国医疗机构代表出席了交付仪式。

仪式上，贝谢纳利耶夫就哈方向吉方为抗击新冠疫情提供的大力支持表示衷心感谢，并表示这将为加强吉国医疗系统提供可能性，同时将降低感染风险。

卓什巴耶夫大使则表示，QazVac疫苗的供应根据哈吉两国总统达成的协议，由哈萨克斯坦政府安排组织运送。

«吉尔吉斯斯坦是我们的可靠朋友，也是国际范围首个接受哈萨克斯坦国产疫苗的国家，这也再次证明了两国之间的睦邻友好关系。»他说。

大使还表示相信，哈萨克斯坦的人道主义援助将有助于挽救许多生命，改善吉尔吉斯斯坦的卫生和流行病状况。

值得一提的是，QazVac疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题研究所研制，属于灭活疫苗。疫苗可于2℃至8℃的环境下（即一般雪柜温度）保存。采用肌肉注射方式，于上臂肌肉注射每剂0.5 ml的疫苗，并需于首剂接种后21日再接种第二剂。

现阶段，为该疫苗获得世卫组织批准，相关部门正在积极开展工作。

【编译：达娜】