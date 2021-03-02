哈萨克斯坦使用支付卡进行的非现金交易增加2.5倍

哈通社/阿拉木图/3月2日--哈萨克斯坦的支付卡市场显示出积极增长的动力。哈萨克斯坦信用卡总共进行了32亿笔交易，总额为52万亿坚戈，比2019年高出1.7倍。

据哈萨克斯坦央行新闻处消息，用支付卡进行的每十笔交易中有九笔是通过非现金方式进行的。2020年，消费者使用哈萨克斯坦发行人的支付卡进行了29亿笔非现金交易，交易额达35.3万亿坚戈。这比2019年的指标分别高出2.4倍和2.5倍。

大流行使得非现金交易和在线购物数量大幅增加。现金提取操作数量的减少证实了这一点。2020年，现金提取操作数量减少了21％（2.97亿次操作）。

截至今年2月1日，已发行的支付卡共有4930万张，其中2650万张卡（占53.8％）被持卡人积极使用。

使用支付卡支付商品和服务的基础设施也在不断扩展。接受支付卡的企业家人数正在增加。接受卡付款的企业家人数超过10.8万，零售网点数量为16.9万。哈萨克斯坦总共有20.3万个POS终端机在运营。

与2019年相比，接受支付卡（26％）和POS终端（26％）付款的零售店数量有所增加。截至2020年底，市场上86％的POS终端支持非接触式支付功能。

【编译：阿拉依】