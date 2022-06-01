欧亚开发银行预计哈国经济增速为2.5%

哈通社/努尔苏丹/6月1日 -- 欧亚开发银行（EDB）预计2022年哈萨克斯坦经济增速将达2.5%。

EDB的2022-2024年宏观经济预测报告显示，该行对哈萨克斯坦2022年的经济增速预测与之前相比下调了1.5%。该银行2月份预测称，哈萨克斯坦的GDP增速将达4%。

EDB的报告指出，对俄制裁的溢出效应将对哈萨克斯坦经济增长放缓产生影响，主要是贸易和投资。

EDB预测哈国采掘业和制造业的生产将放缓，因为哈国对俄罗斯的出口约有一半是冶金产品。

EDB分析师表示，俄罗斯经济活动萎缩的影响可能占GDP增长的0.8%左右。全球经济增长放缓将进一步抑制哈萨克斯坦的出口，使增长率下降0.5%。国际运输问题造成的直接和间接损失可能高达GDP增长的1.1%。

EDB分析师表示，石油产量预测的修正可能导致GDP增长下降0.3%。高油价和结构性改革的实施可以支撑经济。

2021年，在一系列旨在实现经济多样化、劳动力市场转型、私营行业发展、区域发展和数字化的国家项目框架内重新制定了改革优先事项。

考虑到这些下降和增长因素，到2022年底，哈萨克斯坦GDP增长将达到2.5%。

【编译：木合塔尔·木拉提】