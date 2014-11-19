世界银行集团批准2.85亿美元用于应对埃博拉危机

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据中国央广网消息，世界银行集团执行董事会18日批准提供一笔2.85亿美元赠款，用于资助几内亚、利比里亚和塞拉利昂遏制埃博拉病毒的努力，并帮助这三个国家的社区应对危机产生的经济社会影响，重建和加强基本卫生服务。这笔赠款是此前世界银行集团宣布为埃博拉疫情最严重的西非三国提供近10亿美元资金援助的一部分。

这笔赠款为世行集团执董会2014年9月16日批准的埃博拉病毒应急项目提供了额外资金，其中7200万美元用于几内亚，1.15亿美元用于利比里亚，9800万美元用于塞拉利昂，这三个国家埃博拉疫情最为严重。

今天宣布的这笔赠款使得世行集团的国际开发协会（IDA）危机应对窗口批准的埃博拉应对援助资金总额达到3.9亿美元。危机应对窗口主要帮助低收入国家进行严重自然灾害和危机后的恢复重建。

世界银行集团行长金墉说："世界银行集团将用这笔新增资金满足由疫区国家确定的迫切需求，加强抗击埃博拉之战。这一致命疫情还远远没有结束，国际社会必须继续竭尽全力支持这些国家，直至实现零病例。"

新增资金将助力西非三国部署更多的本国和国际医务人员，扩大以社区为基础的护理和社区参与及早发现埃博拉疑似病例，加快确认感染状况，加强治疗和护理，进行安全埋葬以遏制病毒传播。今天批准的资金将通过西非三国政府在联合国机构支持下进行部署。

此外，项目还将支持增强几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国的埃博拉病诊断能力，主要通过消除后勤制约因素和增加实验室的测试资源以缩短埃博拉病例确认时间。项目将改善和增加必要物资的储存和分配，并解决埃博拉疫情带来的具体社会问题。项目还将帮助建立西非公共卫生机构的区域网络，包括疾病监测和防范。这些援助对于防止埃博拉疫情扩散到周边国家以及建立未来及时和有效地应对地区性传染病的能力至关重要。

世界银行非洲地区副行长马克塔•迪奥普说： "重要的是要建立具有韧性的卫生体系，能够快速应对此类危机。这意味着提高效率，给医生和其他医务人员提供与疾病斗争的激励，并建立适当的设施以利这些国家能够根据实际形势变化迅速做出反应。"

世界银行集团卫生、营养与人口高级局长蒂姆•埃文斯说："这笔新增资金可以增加大批经过培训的医务人员，加强以社区为基础的护理、分流和诊断能力，重振公共卫生服务，帮助埃博拉患者以及其他病患获得必要的护理。"

世界银行集团为埃博拉疫情最严重的国家调拨资金近10亿美元，其中包括超过5亿美元的应急响应资金以及至少4.5亿美元来自世行集团国际金融公司的资金，后者主要助力几内亚、利比里亚和塞拉利昂三国的贸易、投资和就业。此前发布的世行分析报告显示，如果埃博拉病毒在疫情最严重的三个国家继续蔓延并扩散到周边国家，到2015年底两年内的区域经济影响可能达到326亿美元，可能对业已脆弱的三国造成灾难性的打击。

根据世界卫生组织的统计，自埃博拉疫情爆发以来，截止到2014年11月14日，在8个国家主要是几内亚、利比里亚和塞拉利昂已报告埃博拉病例14413个， 死亡5177人。