哈萨克斯坦居民四月本币存款余额环比增2.9%

哈通社/努尔苏丹/6月1日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2020年4月底，哈居民存款余额为19.65万亿坚戈，环比下降3.1%。

其中，法人居民存款余额9.935万亿坚戈，下降5.7%；自然人居民存款余额9.715万亿坚戈，下降0.3%。

统计期内，居民本币存款余额11.121万亿坚戈，环比增长2.9%；外汇存款余额8.528万亿坚戈，下降10%。

存款美元化率从2019年底的43.1%微增至43.4%。

法人本币存款余额5.655万亿坚戈，增长0.3%；外汇存款余额4.281万亿坚戈，下降12.5%，在法人存款余额中占比43.1%。

自然人本币存款余额5.467万亿坚戈，增长5.8%；外汇存款余额4.248万亿坚戈，下降7.2%，在自然人存款余额中占比43.7%。

统计期内，定期存款余额13.259万亿坚戈，环比增长1.1%。其中，本币定期存款余额7.443万亿坚戈，外汇定期存款余额5.816万亿坚戈。

非银行法人本币存款平均利率为7.5%（上年同期为7.2%），自然人本币存款平均利率为10%（上年同期为9.9%）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】