居马别克昆仑决首秀完美收官 2回合KO对手

哈通社阿斯塔纳 -- 据中新网报道，12月15日，中国顶级综合格斗赛事——鸿坤昆仑决综合格斗北京站，在北京西红门昆仑决世界搏击中心成功落下帷幕。前UFC选手、中国哈萨克族运动员居马别克昆仑决首秀KO获胜。

作为一名拥有多个冠军头衔的羽量级名将，居马别克此次系首次参加昆仑决赛事。



他的对手是格鲁吉亚的帕塔·罗贝茨基。



开局阶段居马别克采用了一贯的稳扎稳打战术，不断用前手拳试探对手。



而帕塔的进攻则较为主动激烈，居马别克用巧妙的头部移动屡次躲开帕塔的重拳。



经过一回合试探，居马别克在第二回合开始发力，高扫、后手直拳不断击中帕塔。



居马别克以势大力沉的中段扫踢击中帕塔的右侧肋部，最终在第二回合2分19秒KO对手。



居马别克的昆仑决首秀堪称完美。



出生于中国新疆伊犁的哈萨克族拳手居马别克，在中国综合格斗界有着举足轻重的地位，并得到了“天山雪豹”的外号。



此战之前，居马别克职业战绩18胜、4负、1平，曾夺得武林传奇雏量级金腰带，广西中泰KO赛冠军，紫禁之巅60公斤擂主，锐武5战全胜等十多项冠军头衔。



【编译：木合塔尔·木拉提】