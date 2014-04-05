买房不易：巴黎居民20年收入仅能购置一套56平米公寓

哈新社阿斯塔纳讯，据《欧洲时报》报道，根据欧洲最大的专业房地产机构，法国全国房地产联合会（Fnaim）统计显示：由于巴黎地区高昂的房价，巴黎地区的居民想要购买一处属于自己的房产，那么所需花费的财政努力要比法兰西岛（Ile-de-France）辖区的其他相邻省份高出3-4倍，因为巴黎地区的房价实在是太高了。

中国网援引法国《费加罗报》网站4月4日报道称，虽然法国全境的房价整体上有了一定程度的下降，但是巴黎地区是个例外，房地产价格依然很高。为了拥有属于自己的房子，巴黎人总是被迫做出实质性的财政努力。因此，大巴黎地区（Grand Paris）的法国全国房地产联合会经过计算后得出的结果显示：为了购买一套面积为56平方米的公寓，这仅仅相当于巴黎地区住房的平均面积，巴黎第四区的居民将需要花费工作20.5年的所有收入。我们可以看出巴黎另外5个最中心区（第一、第二、第三、第五、第六区）也显示了相同的趋势，买房子需要花费超过18年的积蓄。这种情况历史上少见。 Fnaim在评估巴黎人的实际购买力时，也考虑到巴黎每个区，以及法兰西岛辖区内城市居民的平均收入。在巴黎地区的其他区划，以及周围郊区的一些城市，例如纳伊（Neuilly），购房者要想成为一个56平方米房子的业主，平均花费11-18年的收入。 一旦你想在离首都稍微远点的地界买房，价格会更加实惠。如果你想在法兰西岛大区塞纳-圣但尼省的市镇圣旺（Saint-Ouen）购房，市区的居民必须支付10.8年的收入，如果在法兰西岛大区上塞纳省的市镇勒普莱西-罗班松（Plessis-Robinson）购买，只需要花费7-9年的收入，但如果想要在法兰西岛大区偏远点的地段买房子，只需要花费5年（甚至更少）的收入。因此，即使巴黎人有较高收入的时候，他们要想成为房子业主，仍然需要比邻居省份花费3倍以上的财政努力。这一现象也就解释了为什么在2009年，只有三分之一的首都居民拥有属于自己的固定住所。法兰西岛人拥有自己房产的比例是47%，而法国的平均水平是58%。 巴黎有15个区的房价平均下降了1-5% 法国全国房地产联合会：在巴黎，尽管最近几周的房屋交易数量有了轻微的上升，但是仍然低于过去十年的记录。成交量的反弹主要是季节性的，因为通常在春天，家庭购买房子主要是为了迎接9月份的开学季，为了让孩子在自己的公寓里开始新的学年。大巴黎地区的全国房产联合会主席Gilles Ricour表示："我们还发现，越来越多的业主会选择放弃出租业务，取而代之的是出售自己的房子，为了好好利用政府的政策--在9月1日之前，经济价值较大的资产转移时会特别减少25%的税。" 自今年年初，巴黎共有15个区的房价平均下降了1-5%。第18区是唯一一个房价保持不变的区划。目前房价的走势在几个相邻的区划是颇为相似的。巴黎近郊区的房价是摇摇欲坠的，例如，上塞纳省（Hauts-de-Seine），瓦尔-德-马恩省（Val-de-Marne），塞纳-圣但尼（Seine-Saint-Denis）。但是在瓦勒-德瓦兹省（Val-d‘Oise）和埃松省（Essonne），房价的降幅是更为明显的（下降了3%至8%之间）。 如果想要帮助法兰西岛人能够在本地区寻找一个合适的房子（除了塞纳-马恩省以外），同时要参照他们的选择标准（买房预算，房子的房间总数量，离工作地点的距离以及上班所需时间......），法国房地产联合会刚刚把房产互动信息地图放在网上，这是非常实用的，也是非常灵通的，主要统计数据包括附近住房的类型，居民人口数量分布，业主和租客的性别。这一地图在英语文化的国家中早就已经存在了。