全球新冠肺炎死亡病例已达20.6万余

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 蔓延全球的大流行疫病COVID-19已在全球造成了20.6万人死亡，感染人数接近300万。

据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）消息，截至2020年4月27日努尔苏丹时间09：00时，全球范围内确诊感染新型冠状病毒病（COVID-19）的人数已达2 994 476人。

疫病造成的死亡人数已有206 995人。

截至目前有878 830人治愈出院。

目前疫情最严重的国家是美国，截至27日该国确诊病例总数已经达到了987 160例，死亡病例超过5.5万。

独联体国家当中，俄罗斯疫情最为严重。该国目前确诊患者总数超过8万，日新增确诊6000余人。





全球范围内，感染人数居前十位的国家累计确诊和新增情况：

美国: 987160 / +26509

西班牙: 226629 / +2870

意大利: 197675 / +2324

法国: 162100 / +612

德国: 157770 / +1257

英国: 152840 / +4463

土耳其: 110130 / +2357

伊朗: 90481 / +1153

中国: 82827 / +11

俄罗斯: 80949 / +6361





俄罗斯以外的独联体国家累计确诊和新增感染人数：

白俄罗斯: 10463 / +873

乌克兰: 8617 / +492

摩尔多瓦: 3408 / +104

哈萨克斯坦: 2717 / +116

乌兹别克: 1869 / +7

亚美尼亚: 1746 / +69

阿塞拜疆: 1645 / +28

吉尔吉斯: 682 / +17

格鲁吉亚: 486 / +30





【编译：木合塔尔·木拉提】