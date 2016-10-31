美国总统选举已有逾2000万人提前投票

哈通社阿斯塔纳10月31日电 《纽约时报》报道称，已有超过2000万选民在美国总统选举中提前投票。

该报称："全国至少有2100万人已经投票。在那些最有可能决定选举结果的州，比如佛罗里达、科罗拉多和内华达，已有约四分之一选民投票。"

据该报消息，尽管不会再投票日前机票，但在北卡罗来纳、科罗拉多和内华达等关键州的投票站，民主党支持者多于共和党支持者。这些地方一周前就已开始全面投票。



该报指出，民主党比共和党更有效地动员选民，并为此花费更多资金。在本次选举中正式支持希拉里·克林顿的该报称："然而，最近爆发的电邮门事件仍然可能导致许多选民在特朗普和共和党人看来已经输掉选举的时候不再支持希拉里。"



美国时兴提前投票，通常是亲自投票，也有邮寄投票。提前投票率通常为总投票人数的十分之一。今年奥巴马总统已经投票，10月7日他在芝加哥的投票站现身。



上次总统选举共有1.27亿人投票，其中约3000万人提前投票。



美国总统、众议院、三分之一参议院，以及一系列州长和大部分州议会选举将在11月8日举行。（来源：俄罗斯卫星网）