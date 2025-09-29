核电站建设——2000万人民的信任与重托

阿苏安·西亚别科夫目前在一家核能企业担任首席工程师。近四年来，他一直参与被称为“世纪工程”的核电站建设相关研究工作。作为为国家历史性事件贡献力量的专业人士，他表示自己从小就对核能领域充满兴趣。

“还在学校读书时，我就开始钻研这个领域。后来在大学里也选择了相关专业，先后取得了核物理学士和硕士学位，还在莫斯科附近的联合研究所完成了科研工作。2013年，我在阿拉木图的物理技术研究所开始了工程师生涯，随后在乌斯季卡缅诺戈尔斯克的一家核产品企业工作。后来，我加入了原子能监管署，并在过去三年半时间里，一直致力于核电站项目的推进。”阿苏安介绍道。

作为首席工程师，他在核电站建设中承担着至关重要的任务。

“我的主要工作是为核电站建设提供技术支持，包括选址、能源系统整合、设计与文档编制，以及地震、水文和辐射核安全研究。”他解释说。

阿苏安强调，核能行业需要极高的精确性和坚韧的毅力。

“核电站建设容不得半点马虎，因为这关系到2000万人民的信任。比如，在评估选址的地震风险时，我们需要进行多重计算，单单一个计算可能就要反复验证20次，耗时一到两个月。这需要极大的耐心和专注。核电站建设不是一蹴而就的事情，必须通过各种工程方案将风险降到最低。工程师肩负着巨大的责任，一旦出错，就可能辜负全国人民的期望。而且，这项工程耗资巨大，资金都来自国家财政。”他说道。

哈萨克斯坦核电站将采用压水反应堆

阿苏安介绍，哈萨克斯坦计划建设的核电站将采用压水反应堆（PWR）技术。

“核电站的反应堆类型各异，我们选择了压水反应堆，这种技术最早于1954年在美国核电站投入使用，至今未发生过事故。过去导致事故的核电站所用反应堆型号和代际完全不同，我们并未考虑那些技术。目前，我们研究的是经过其他国家验证的成熟反应堆技术，尤其是第三代和第三代+技术。”

他进一步解释了这一选择的优势：

“新型压水反应堆配备了主动和被动安全系统。早期反应堆虽有主动系统，但缺乏被动系统。一旦发生意外，如电力系统故障，被动系统会根据物理学中的重力原理启动，冷却水自动流入，防止反应堆过热。此外，现代反应堆在抗震性上表现优异，即使发生紧急情况，放射性物质外泄的风险几乎为零。”

关于核电站的争议

自从哈萨克斯坦宣布建设核电站以来，公众对此褒贬不一，担忧情绪尤为突出。阿苏安对此回应：

“很多人认为核电站会危害环境或消耗大量水资源，但这些担忧并不准确。核电站的安全性从核燃料环节就已得到保障，热交换设备有保护壳，防止熔融物质外泄。至于水资源消耗，核电站与现有的火力发电站并无太大差异。火力发电站同样需要大量水来冷却涡轮和冷凝器，核电站也是如此。例如，巴尔喀什湖畔的火力发电站自1936年运行至今已有近90年，湖水成分并未因此改变。”

针对核电站选址可能面临地震风险的担忧，他也作出了解释：

“目前，我们在阿拉木图州江布尔区进行选址研究，当地的地震风险等级为6级，而我们的反应堆设计能承受7至8级的地震。全球416座核反应堆中，许多都位于水边或城市附近，甚至在地震风险高达10级的地区，核电站仍在安全运行。”

核电站建设进展

阿苏安表示，核电站建设目前处于研究阶段，预计需要4至5年时间。

“这不是一个短期项目，整体建设需要10到12年。设计阶段必须精益求精，因为每位工程师、物理学家和能源专家都要为电站未来80年的运行负责。选址、土壤成分分析、钻探、建筑材料选择等都需要详细研究。目前我们正处于这一阶段，预计研究和文档工作将持续4至5年，之后再用5年时间完成建设。”

他还解释了为何选择阿拉木图州江布尔区的乌勒肯村作为首座核电站选址：

“到2030年，南部地区将面临能源短缺。从这里向其他地区输送电力也更为便利。一座核电站将配备两台1200兆瓦的反应堆，每台可为约120万人口提供电力，足以满足整个阿拉木图市的用电需求。”

核能领域的人才储备

未来，哈萨克斯坦一座核电站将需要约2000名工作人员，建设期间则需1万人参与。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示在国内建设三座核电站，是否会面临人才短缺？哈萨克斯坦原子能署地方内容部门主任达尼亚尔·詹谢伊托夫对此作出回应。

“目前，核能领域人才并不短缺。近年来，国内多所高校开设了相关专业，核电站工作人员的培养也在同步进行。我们已经开始为建设和运营核电站培训专业人才，未来不会出现人才短缺问题。一座核电站约需2000名员工，其中约600人需要核物理或相关领域的高等教育背景，其余为技术人员。”达尼亚尔在接受采访时表示。

目前，哈萨克斯坦核能行业约有2万名从业者，其中25%为青年人才。

“7%的从业者是经验丰富的退休年龄专家。目前，国内6所高校提供核物理、原子能和辐射材料学等专业的培养，约900名学生在攻读相关学士、硕士和博士学位。近5年来，核物理专业已有600多名毕业生。”他补充道。

人才培养新计划

达尼亚尔强调，核电站工作人员需接受专门培训。

“国际原子能机构对我们有严格要求。我们计划在高校开设新专业，培养未来核电站的从业者，确保建成后由本国人才运营。此外，我们还计划在现有研究机构中引入培训模型，让学生在国内就能完成实践培训，积累经验。当然，我们也需要兼顾总承包商的要求，未来将通过协商制定更有效的人才培养方案，部分人员也可能赴海外培训。”

他还透露，原子能署计划将核能行业打造为高薪职业。

“目前，核能行业从业者的薪资范围较广，但总体高于全国平均水平。根据总统指示，我们将建设三座核电站，所需人才将由国内培养，并力争使这一行业成为国内薪资最高的领域之一。”

