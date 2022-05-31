2003年起哈萨克斯坦向前苏联政治迫害行为受难者提供总额161亿坚戈一次性补偿

哈通社/努尔苏丹/5月31日--今天是哈萨克斯坦的政治迫害和大饥荒受难者纪念日。

2003年至今，哈萨克斯坦已向前苏联政治迫害行为的受难者提供了总额161亿坚戈的一次性补偿和补助金，今年为此拨款超过13亿坚戈。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，1921年至1954年前苏联时期，哈萨克斯坦有10万人以 «人民敌人»罪名被判刑，其中2.5万人被枪决。

1932-33 年间，数百万哈萨克斯坦人成为了大饥荒的受难者。

共和国境内建立了古拉格-阿勒吉尔、卡尔拉格、斯特普拉格等大型集中营设施。政治迫害时代，哈萨克斯坦境内的劳动营中关押了超过500万人。

1930~1940年代，哈萨克斯坦成为了上百万苏联公民的被流放地。1937年秋季，数十万韩裔、土耳其裔、伊朗裔、库尔德裔以及阿塞拜疆裔人被流放至哈萨克斯坦。伟大卫国战争期间，又有大量德意志、希腊、车臣、印古什、卡拉恰伊、克里木鞑靼和其他民族的人们，被迫流亡哈萨克斯坦。他们的数量达到了120万以上。

根据《为政治迫害受难者正名》法，哈萨克斯坦自2003年起为无理由遭遇流放并已经依法恢复名誉的人士发放一次性补偿款。

2003年至2021年期间，哈萨克斯坦共和国财政拨款29亿坚戈，为相关人士提供了一次性补偿金。

补偿金金额额从2385坚戈（四分之三倍按月计算指数）到318 000坚戈（100倍按月计算指数）不等。2022年共和国预算为这一目的共拨款210万坚戈。

此外，根据哈萨克斯坦共和国相关法律规定，前苏联时期政治压迫受难者恢复名誉后，在哈萨克斯坦境内可享有优先接受指定内容医疗服务、 自行选择带薪假期时间及额外拥有2周无薪休假期限、优先安装固定电话、优先入住为老人和残疾人设置的疗愈院、以折扣价安装假肢和矫形产品、就康复问题接受免费的律师咨询等一系列优惠政策。

各地方政府亦有权根据各地财政情况，自行决定为当地已依法恢复名誉的前苏联政治迫害受难者提供资金和物质补助的标准。 例如，每年的政治迫害和大饥荒受害者纪念日期间，各地会为当地的受难者们提供一次性补偿。 2021年，将从地方预算拨款1.984亿坚戈，为10230人提供从5834坚戈（2倍按月计算指数）至43755坚戈（10倍按月计算指数）不等的一次性补偿金。

哈萨克斯坦于1997年宣布将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

【编辑：阿依波塔】