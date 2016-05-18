国际奥委会：2008奥运31运动员服兴奋剂

哈通社阿斯塔纳5月18日电 据外媒消息，作为对奥运会兴奋剂欺诈的一次重大打击，国际奥委会宣布，31名运动员可能被禁止参加今年在巴西里约热内卢举行的奥运会。之前对这些运动员在2008年奥运会时的采样进行重新检测后，显示违禁药物阳性反应。

国际奥委会说，已开始对来自12个国家的这31名运动员进行处置，他们在北京奥运会上参加了6项体育比赛。

国际奥委会最近正在对来自北京2008年奥运会的454份兴奋剂检查采样进行重新测试。国际奥委会官员说，他们还在等待对250份2012年伦敦奥运会的采样进行重新检测的结果。

国际奥委会说，测试的重点是那些可能在8月参加里约热内卢奥运会的运动员。国际奥委会在其网站上发表声明说，"所有这些违反兴奋剂规则的运动员将被禁止参加奥运会。"

国际奥委会表示还将对北京和伦敦奥运会的获奖运动员们进行更广泛的重新测试。那些在其他运动员被取消资格后可能得到奖牌的运动员的采样也将被重新测试。

国际奥委会还呼吁世界反兴奋剂机构（WADA）就2014年索契冬奥会期间俄罗斯官员篡改兴奋剂检测结果的指控展开"全面成熟的调查"。