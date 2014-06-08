哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，广州广东6日宣布，已在全面清查的基础上对多达866名"裸官"进行了任职岗位集中调整。这一披露不仅让此前该省一些官员职务的"意外变动"有了答案，也让全社会进一步感受到中国政府深入反腐的坚定决心。

根据中共广东省委当天发布的通告，在这866名官员中，有市厅级官员9名、处级官员134名、科技及以下官员723名。 据新华社记者了解，在此次情况调查和职务调整过程中，他们分别被采取了提前退休、调离重要岗位及自行辞职等方式处理，还有200多名官员在被查出"裸官"后选择了"迁回家人"。 "对 裸官 实行从严管理、限制提拔乃至调整岗位不是目的，我们的最终目的是要建立良好的政治生态，使 裸官 这个词成为历史。"广东省委组织部研究室有关负责人表示。 "裸官"是中国社会对一些子女和配偶均移居境外的官员的俗称。在很多人看来，"裸官"往往是贪腐"高危群体"，而"裸官现象"的存在又使得政府部门的公信力受到损害，进而影响了社会的健康稳定发展。 许多案件的查处结果表明，贪腐官员往往将配偶和子女移居境外作为转移贪腐所得的重要途径，一些官员还借此实现了外逃。