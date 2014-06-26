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    20:54, 26 六月 2014 | GMT +6

    土耳其为促出口曾向伊朗秘密出口黄金200吨

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    哈通社阿斯塔纳6月26日电，据FX168财经网消息，近日有报道称，土耳其前经济部长Zafer Caglayan在任期间，为增加土耳其的出口，而向受制裁的伊朗出口了大量黄金。

    据称，在一次土耳其警方的调查显示，Caglayan称要至少每个月增加10亿美元的出口，而他的合作者则是来自伊朗的商人Riza Sarraf。

    土耳其向伊朗出口黄金量从2011年的5300万美元大涨到2012年的65亿美元，这使得土耳其的经济被扭曲成并不真实的强劲状态。

    据调查，Caglayan的这一黄金出口行为主要通过迪拜将黄金从土耳其出口到伊朗，换取那些被存在土耳其银行的伊朗资金，增加了土耳其的出口。

    调查还称，在2013年7月美国收紧对伊朗的制裁后，向伊朗出口黄金并没有停止。

    2012年，土耳其向伊朗出口黄金使得该国出口大增13%至1530亿美元，但由于该国进口量仍然很大，因此2013年的经常账户赤字增加到了650亿美元，比2012年高出差不多200亿美元。

    据Riza Sarraf称，从他手中大约有价值120亿美元也就是差不多200吨的黄金被从土耳其出口到伊朗。

    标签:
    国际 黄金储备
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