“阿勒泰——我金色的摇篮”阿肯弹唱赛落幕 依马谢夫获冠军奖金200万坚戈

哈通社阿斯塔纳11月16日电，据kazaitys.kz.网站消息，由祖国之光党和东哈州政府联合举办的"阿勒泰——我金色的摇篮"阿肯弹唱赛昨日在奥斯卡曼市落下帷幕。

本次比赛评委会主席由马吉利斯（议会下院）议员吾拉孜古丽•阿桑哈孜担任，成员由讽刺阿肯、国际"阿拉什"奖得主阔番•阿米尔别克，阿肯、"黄金频道"电视台台长穆哈麦特江•塔扎别克，语言科学院博士候选人包尔江•叶尔丹别克及阿肯培训学校校长、阿肯达麦习•奥马尔巴耶娃担任评委会成员。巴勒根别克•依马谢夫、努尔兰•穆萨耶夫及海纳尔•阿拉戈则夫等国内20多名金牌名嘴参与角逐。 比赛持续4个多小时，经过激烈角逐，巴勒根别克•依马谢夫获得大赛冠军，将200万坚戈冠军奖金收入囊中。穆合塔尔•尼亚则夫和阿依努尔•图尔逊巴耶娃并列获一等奖（一等奖奖金为125万坚戈），努尔兰•穆萨耶夫获2等奖（75万坚戈）。参与比赛的每一位选手均领到35万坚戈的参赛费。 东哈州副州长贾斯勒克•奥马尔、哈萨克斯坦知名社会活动家别克波拉特•帖柳汗诺夫等出席赛事活动。（编译：林海）