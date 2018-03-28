库尔曼哈孜诞辰200周年庆祝活动在俄罗斯圣彼得堡举行

哈通社/阿斯塔纳/3月28日 -- 据哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆消息，生活在俄罗斯圣彼得堡的哈萨克族群众今年除了纳乌鲁兹节外，同时还举行了哈萨克伟大作曲家库尔曼哈孜·萨赫尔拜吾勒诞辰200周年的庆祝活动。

消息称，于近日在俄罗斯"文化首都"举行的此次庆祝活动由当地哈萨克族群众 "阿塔梅肯"组织与哈萨克斯坦驻圣彼得堡总领事馆联合举办。同时，来自阿特劳州的文艺演员们为在场观众献上了精彩节目。

据了解，今年对于生活在圣彼得堡的哈萨克族裔群众来说，是纳乌鲁兹节恰逢伟大作曲家库尔曼哈孜·萨赫尔拜吾勒诞辰200周年。此次庆祝活动在圣彼得堡名为"俄罗斯-我的历史"的新博物馆举行，并迎来了各族群众的围观。

据悉，生活在圣彼得堡的哈萨克群众自1992年开始庆祝这一传统节日，其主要目的是让居住他乡的哈萨克青年弘扬民族传统习俗，并使其延续下去。

"由于生活在国外，我们非常注重民族语言和文化。因此，我们决定将纳乌鲁兹节与库尔曼哈孜诞辰200周年共同庆祝。"圣彼得堡"阿塔梅肯"公共组织主席萨尔森哈利·胡斯潘诺夫说。

据了解，在圣彼得堡各族群众和睦相处及互相支持下，每年共同举办各类庆祝活动。因此，此次庆祝活动除了哈萨克群众以及哈萨克斯坦留学生外，还吸引了当地的其他族裔参加。

据列宁格勒州友谊之家领导弗拉基米尔·米哈伊连科透露，俄罗斯与哈萨克斯坦人民有着独特的关系。因为，列宁格勒保卫战期间无数哈萨克军人奉献出了宝贵的生命。所以，纳乌鲁兹是圣彼得堡人民共同的节日，纳乌鲁兹将拉近彼此之间的距离。

值得一提的是，今年是哈萨克伟大作曲家库尔曼哈孜·萨赫尔拜吾勒诞辰200周年。庆祝活动之际，努尔穆罕·詹托林阿特劳州交响乐团为在场群众献上了精彩演出，其中包括库尔曼哈孜的知名曲目。

阿特劳州文化和档案局局长萨拉玛特·萨合穆帕兹吾勒表示，库尔曼哈孜的伟大曲目不仅在国内，在外国同样具有重要的意义。

据了解，圣彼得堡哈萨克同胞们此前还举行了江布尔·贾巴耶夫和穆赫塔尔•阿吾艾佐夫的诞辰庆祝活动以及哈萨克斯坦独立日活动。

【翻译：冰山】