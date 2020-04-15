中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:40, 15 四月 2020 | GMT +6

    全球新冠肺炎确诊病例接近200万人

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/4月15日 – 据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）消息，截至2020年4月15日努尔苏丹时间09：00时，全球范围内确诊感染新型冠状病毒病（COVID-19）的人数已经达到了1998111人。

    截至目前，新冠病毒已造成126604人死亡。

    治愈出院的患者总数达到了478659人。

    目前全球范围内，确诊病例数量最多的国家是美国，共确诊613886人，死亡26947人，治愈出院38820人。

    感染人数居前十位的国家确诊、治愈和死亡数据如下：

    西班牙（174060/18255/67504）

    意大利 (162488 / 21067 / 37130),

    法国 (143303 / 15729 / 28805),

    德国 (132210 / 3495 / 68200),

    英国 (93873 / 12107 / 323),

    中国 (82295 / 3342 / 77816),

    伊朗 (74877 / 4683 / 48129),

    土耳其 (65111 / 1403 / 4799),

    比利时 (31119 / 4157 / 6868).

    独联体国家中，俄罗斯确诊的COVID-19患者数量最多，总计21102人，其中1694人治愈出院，170人死亡。

    其他独联体国家确诊、死亡和治愈人数数据如下：

    乌克兰 (3372 / 98 / 119),

    白俄罗斯 (3281 / 33 / 203),

    摩尔多瓦 (1934 / 40 / 134),

    哈萨克斯坦 (1232 / 14 / 203),

    阿塞拜疆 (1197 / 13 / 351),

    乌兹别克斯坦 (1165 / 4 / 99),

    亚美尼亚 (1067 / 16 / 265),

    吉尔吉斯 (430 / 5 / 71),

    格鲁吉亚 (300 / 3 / 69).

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!