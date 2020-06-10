阿尔-法拉比国立大学首次进入世界大学前200强

哈通社/阿拉木图/6月10日--阿尔-法拉比哈萨克国立大学首次进入世界大学前200强。

全球高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds（QS）发布了最新世界大学排名。根据最新排名，阿尔-法拉比国立大学的排名上升42位，提高到了第165位。阿尔-法拉比国立大学成为了首次进入世界前200强的哈萨克斯坦大学。

阿尔-法拉比国立大学圆满完成了首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的指示和哈萨克斯坦教育和科学领域国家计划中，哈萨克斯坦大学中至少2所大学跻身世界200强的重要任务。

阿尔-法拉比国立大学在全球大学排名中的名次在9年间攀升500位，实现了世界高等教育史上空前的发展。

该大学在短时间内获得的发展吸引了外国专家的注意，并被称为“阿尔-法拉比哈萨克国立大学现象 ” 。 国际学术界正在积极讨论哈萨克斯坦高等教育机构的发展模式。同时，许多外国大学也都在借鉴阿尔-法拉比国立大学的发展经验。

微软（Microsoft）认为阿尔-法拉比国立大学的数字模型是最佳实践案例之一。 该大学落实的“从科学构想到商业化 ” 技术走廊框架下，研究项目数量在5年内增加了2.5倍。

此外，作为联合国“学术影响 ” （Academic Impact）项目全球枢纽的阿尔-法拉比国立大学实现了“大学4.0 ” 的新发展模式。

值得一提的是，最新排名中，美国麻省理工学院继续蝉联世界大学排名首位，其次是斯坦福大学和哈佛大学。

【编译：阿依波塔】



