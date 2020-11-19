俄罗斯累计确诊冠状病毒感染病例超200万例

哈通社/莫斯科/11月19日--据塔斯社报道，俄罗斯新冠疫情防控指挥部周四向记者表示，俄罗斯累计感染冠状病毒病例超200万例（2015608例），单日新增感染病例首次超2.3万例（23610例）。

总的来说，感染率增幅达到了1.2％。尤其是莫斯科的增幅最大，首都单日新增冠状病毒感染病例达到6438例（前一天为4174例），是自11月9日以来的最大增长。根据总部的数据，俄罗斯首都累计已有533068人感染冠状病毒。

俄罗斯尚在接受治疗的患者人数已经连续3天减少。目前，该国有454102名患者正在接受治疗，占累计感染人数的22.5％。

过去24小时，俄罗斯有25573名患者治愈出院，再创新高。俄全国累计治愈出院1526656人。根据总部的数据显示，康复者的比例增加到累计感染总病例数的75.7％。

俄罗斯单日新增死亡病例463例，而前一天为456例，这是自大流行以来的最高记录。俄全国累计共有34850人死于冠状病毒感染。

根据总部的数据，该病的条件性死亡率（只有在流行病结束后才能确定最终死亡率）保持在1.73％的水平。

【编译：阿拉依】



