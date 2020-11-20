非洲确诊病例突破200万 各国严防新冠疫情反弹

哈通社/内罗毕/11月20日--据新华社报道，据非洲疾病控制中心19日发布的数据，非洲新冠确诊病例已突破200万例，死亡病例超过4.8万例。非洲联盟和非洲国家卫生部门呼吁民众提高警惕，严防疫情反弹。

2月14日，埃及报告非洲大陆首例新冠确诊病例。8月7日，非洲疾控中心报告非洲大陆确诊病例超100万例。从1例到100万例，用时近半年；从100万例至200万例，用时仅约3个半月。

尽管目前非洲新冠确诊和死亡病例占全球总数比例均不到4%，但由于非洲医疗卫生条件不佳、检测能力不足、卫生投入有限，实际感染人数可能超过所报告数字。世界卫生组织非洲区域主管玛奇迪索·穆蒂日前说，多数非洲国家专注于检测旅行者、病人或接触者，我们估计有一定数量的新冠病例被遗漏。

非洲不同国家的新冠疫情差异较大。10月中下旬以来，北非和东非一些国家疫情出现快速上升势头，但西部和南部非洲国家疫情相对稳定，有些国家的新冠疫情处于下降周期。

非洲疾控中心数据显示，就累计确诊病例数而言，受疫情影响较大的非洲国家有南非、摩洛哥、埃及和埃塞俄比亚。目前，南非、摩洛哥、埃塞俄比亚等10个非洲国家的新冠检测量占整个非洲的75%。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松12日说，此前一个月非洲每周新增新冠确诊病例平均增加8%。截至11月8日的一周内，新增确诊病例比前一周增加13%，新增死亡病例比前一周多出18%。肯格松计划访问肯尼亚和刚果民主共和国，近期这两国新冠病例快速增加。肯格松强调，疫情防控不能松懈，应继续采取包括戴口罩在内的防控措施。

为恢复经济，不少非洲国家从七八月起取消封城、宵禁等措施，陆续恢复城市间交通和国内外航线，逐步复工复产复学。人们的新冠防范意识逐步弱化，结果疫情出现一定程度反弹。

进入秋冬季后，摩洛哥新冠疫情反弹趋势愈发明显，单日新增确诊和死亡病例数逐月升高。进入11月以来，摩洛哥连续多日新增确诊病例超过5000例，单日新增死亡病例多次超过80例。摩洛哥卫生部12日报告新增确诊病例6195例，创该国疫情发生以来单日新增最高纪录。

肯尼亚正迎来其疫情暴发以来最严峻时刻。在11月前两周，肯尼亚累计报告新冠确诊病例14081例，死亡253例。肯尼亚卫生部认为，民众未严格遵守戴口罩和保持社交距离等规定是疫情加剧的主要原因。

截至目前南非新冠确诊病例突破75万例，死亡人数超过2万例，是疫情暴发以来非洲新冠累计确诊病例数和死亡人数最多的国家。南非疫情在今年7月达到高峰，其高峰期每日新增确诊病例1.2万例左右。10月以来，该国疫情逐渐平稳，当前每日新增确诊病例2000例左右，住院新冠患者人数也稳步下降。

南非总统拉马福萨日前呼吁民众勿对新冠掉以轻心，要继续保持社交距离，以防疫情再度蔓延。他指出，东开普省的疫情当前已有反弹迹象，随着圣诞假期临近、人员往来增多，若不多加注意防疫，疫情很可能再度加重。他说，南非政府已按世卫组织专家组建议制定了防止疫情反弹计划，其内容包括重视社区防控宣传、对密切接触者加强追踪、培训医务人员等。

南非还积极参与新冠疫苗研发，当前有3种疫苗正在南非进行3期临床试验。南非本土制药企业阿斯彭医药保健公司与美国强生公司初步达成疫苗生产协议，届时可实现疫苗本土生产与包装，预计这些疫苗不但可以满足南非本土需求，还能惠及非洲其他地区。