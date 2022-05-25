哈萨克斯坦将解密200多万份有关前苏联政治迫害行为的官方文档

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2020年11月24日签署发布了《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会。

哈萨克斯坦教育和科学部在至哈通社的官方回函中，就委员会成立至今所开展的各项工作进展进行了介绍。

回函指出，在严格的监督下，恢复大清洗受害者名誉的调查研究工作涵盖了包括1986年12月事件在内的整个二十世纪的众多事件，其中对 1920 年至 1950 年的政治迫害活动中遭到镇压的人员情况的调查是重要的任务之一。

换句话说，委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

这是哈萨克斯坦独立以来，第二次以国家层面开展针对前苏联政治迫害行为的官方平反工作。

在1993年4月14日，哈萨克斯坦曾经通过《全面恢复政治迫害受难者名誉法》，为一部分人士恢复了名誉。但该法律并未涵盖1920~1933年间，由于苏联当局实施的各类镇压农民起义、没收富人财产、大规模集体化、大规模迫害和处决宗教领袖等政策而受难的人员。

全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会工作的主要方向，就是填补这一空白。委员会的工作将于何时结束，尚不可知，不过委员会计划根据相关的工作成果，起草并向总统提交一份关于国家委员会工作情况的报告，以及准备新的《全面恢复政治迫害受难者名誉法》草案。

委员会目前下设11个专项工作组和两个分委会。工作组负责明确不同类型的政治迫害受害者案情，而两个分委会各负责一个方向的相关工作。

第一个分委会专注于从法律层面完成政治迫害受害者的无罪化，而另一个分委会负责研究和分阶段解密前苏联时期被标注为机密文件的有关政治清洗和迫害的官方文档。

委员会成员共69人，他们获准翻阅所有被封存的档案和文件，工作期间将无需执行其原职任务，且薪水和社会福利将得到保留，以保障工作的顺利开展。

此外，全国各地都建立了全国委员会下属的区域性委员会，开展在各地的工作，其成员由当地地方议会代表、政府官员、学者、公众人物和其他组织代表组成，其中包括了265名相关领域的专业人士。

根据哈萨克斯坦共和国教育和科学部的数据，从 2021 年到 2022 年，共收到 156 份关于恢复其亲属名誉的公民申请。截至目前，其中42件申请已经得到圆满解决，114件申请仍在执行程序当中。

在2021年，国家委员会成员前往全国各地开展了30次的调研活动，并收集整理了268 715份档案文件。

此外，2020~2021年间，国家委员会还从莫斯科和基辅调阅了大量有关前苏联劳动营的历史文档，特别是针对哈萨克斯坦境内的劳动营。目前，委员会正在积极从俄罗斯、吉尔吉斯、塔吉克斯坦等国家收集相关的历史文件，以便于更加清晰的开展调查核实工作。

国家委员会正在开发一个网站数据库，将用于存放和展示在前苏联时期遭到政治迫害的所有类别的哈萨克斯坦公民（包括被打倒的富人、中产阶级、遭强制流放者、被迫移民的民族、神职人员等）的信息。网站预计将于5月底上线。

与此同时，对前苏联政治迫害和镇压行为受害者的官方机密文件的解密工作也已经正式启动。被解密的文件包括属于哈萨克斯坦总检察官办公室负责保管的200万份文件，内务部特别档案室保管的2190份文件，国家安全委员会保管的333份特殊文件以及1937~1938年哈萨克斯坦苏维埃共和国内务委员会的7个条例文件。目前，各地区委员会的成员仍在处理总检察长办公室、国家安全委员会、内政部和国防部的封闭档案。

哈萨克斯坦教科部回函中指出，所有工作都将在法律程序下予以严格认真的执行，确保所有前苏联政治迫害行为的受害者的名誉得到全面的恢复。





【编译：木合塔尔·木拉提】