200多名海外哈萨克儿童参与夏令营活动

（哈萨克国际通讯社讯）由哈萨克斯坦同胞（Otandastar）基金会的组织举办的海外哈萨克族儿童夏令营活动正式启动。

今年是该活动的第四次举办，此前，共有400多名同胞儿童参与，而今年则汇聚了来自俄罗斯、蒙古国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、韩国和伊朗的255名哈萨克族儿童。这些参与者中不仅有在突发事件期间为哈萨克斯坦朋友筹集爱心的蒙古哈萨克族儿童，还有在各类社会竞赛中表现出色的优秀同胞。

此次夏令营活动于2024年6月24日至7月7日在布拉拜IQanat学校举行。在为期两周的活动期间，孩子们将学习历史和传统，参与民族游戏，演奏传统乐器，体验骑马和搭建毡房，并参加由国内高等院校组织的教育展览。最为重要的是，他们将有机会结识来自世界各地的新朋友。

活动开幕仪式于6月25日举行，马吉利斯（议会下院）代表博拉特·克里姆别克和努尔古丽·塔吾，独联体事务、海外侨民及国际人道合作署驻阿斯塔纳代表处负责人奥尔加·菲洛诺娃，同胞（Otandastar）基金会总裁达尼亚尔·卡德罗夫，以及IQanat学校校长扎肯·扎纳特出席仪式，共同向孩子们致以诚挚的祝福。

值得一提的是，同胞（Otandastar）基金会非营利股份公司长期致力于为海外同胞提供系统的文化、人道主义和信息咨询支持。基金会通过组织各类项目活动，为海外同胞们了解祖国、建立深厚的民族情感提供了宝贵机会。

【编译：达娜】