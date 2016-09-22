2011年至今我国共制止预谋中恐怖袭击64起

哈通社阿斯塔纳9月22日电 2011年至今哈萨克斯坦共提前掌握并制止了64起预谋中的极端主义行动。

在22日于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市召开的《当前预防和消除恐怖主义和极端主义的法律及制度措施》圆桌会议上，国家安全委员会副主席努尔哈利•比勒斯别科夫作出上述表示。



"今年夏天发生在阿拉木图和阿克托别的惨剧，仍然令人记忆犹新。但实际上，这种惨剧原本有可能发生的更多。自2011年至今，因国安委提前打击而流产的预谋中的旨在制造恐怖、暴力袭击的极端主义行动计划就有64起。而今年年初至今，我们便制止了9起预谋中的恐怖袭击计划。这些行动，有效的防范了极端主义团体企图对民众聚集的公共场所、政府机关、安全机构和政府工作人员所发动的恐怖主义袭击。"比勒斯别克说。



据其介绍，自从阿富汗、叙利亚和伊拉克的战端开启至今，从上述地区的恐怖分子训练营回国，以及从第三国取到回到国内的哈萨克斯坦公民人数为45人。此外还有33名我国公民从上述地区回国自首。



经法院审理，这些人中目前共有33人因涉及恐怖主义行为证据确凿，而被依法判刑。



"5年间，涉及恐怖主义和与宗教相关的犯罪行为而被判刑的公民总数为445人。今年年初至今，共有25人被判刑，另有50人正在接受调查。" 比勒斯别克说。（编译：木合塔尔·木拉提）