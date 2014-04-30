世界银行：2011年中国经济规模接近美国的九成

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，世界银行29日发布的2011年"国际比较项目"报告显示，以购买力平价法计算的2011年世界产品和服务总值达到90.6万亿美元，其中近一半来自低收入国家和中等收入国家，表明这些国家在世界经济中的比重上升。数据显示，以购买力平价法度量，2011年中国经济规模已经上升到美国的86.9%。世界银行高级统计学家娜达•哈马德对本报记者表示，中国经济相对规模的提升，不仅是由于购买力平价方法带来的变化，而且是由于中国名义国内生产总值在这些年快速增长。

根据这份报告，以汇率法计算的2011年中国国内生产总值（GDP）占全球的比重为10.4%，而以购买力平价法计算，则为14.9%。同时，以购买力平价法计算的中国经济总量相当于美国的86.9%，比2005年的43.1%翻了一番。这表明，以购买力平价法度量，中国经济总量正在和美国拉近。 世界银行的"国际比较项目"，旨在通过购买力平价换算,比较世界各经济体的规模、生产率和居民生活情况。2011年"国际比较项目"覆盖了199个经济体，是迄今对世界各国购买力平价的一次最广泛的测算。这项统计研究发现，用购买力平价法计算的世界GDP总量达到90.647万亿美元，美国是世界第一大经济体，中国和印度位列第二和第三，而用汇率法计算的世界GDP为70.294万亿美元。全球12个最大的经济体中有6个属于世界银行所定义的中等收入类别。这12个最大经济体加起来占世界经济的2/3，占世界人口的59％。 世界银行上一轮，即2005年"国际比较项目"最终报告是在2008年发布的，当时覆盖了146个国家和地区。与2005年相比，低收入和中等收入国家以购买力平价计算的经济比重已经大幅上升。 世界银行特别指出，购买力平价是统计学上的估计，存在统计误差。同时，购买力平价不应被用来作为判断货币低估或高估的指标，不作为汇率"应该是多少"的依据。