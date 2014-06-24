2013年超7万中国人获美国绿卡

哈通社阿斯塔纳电，据环球华网援引美国《世界日报》报道，美国国内安全部网站公布2013年绿卡发放报告，去年取得绿卡总人数为990553人，其中排名第一的是墨西哥的136028人，中国则以71798人居次，印度68458人排名第三。

这份总共6页的报告中，详细列出2013年取得美国绿卡的人数，并列表与往年作比较，中国人取得绿卡方面，从2011年开始，数目逐渐递减，2011年取得绿卡的中国人为87016人，2012年减少到81784人，2013年则降到71798人。

事实上，取得绿卡总人数也同样由2011年至今，逐年减少。2011年获得绿卡总数为1062040人，2012年为1031631人。这份报告列出取得绿卡的主要20个原国籍国家中，只有印度在2013年取得绿卡人数微幅成长，其他少部分勉强维持水平，大部分则递减。

2013年取得绿卡者，住在加州的最多191806人，其次是纽约州133601人、佛罗里达州102939人、得州92674人、新泽西州53082人、伊州35988人、麻州29482人、维吉尼亚州27861人、马里兰州25361人、宾州24720人。

如果以都会区来分，"纽约、北新泽西、长岛"最多（167393人），其次"洛杉矶、长滩到圣塔安纳"，依次是"迈阿密、劳德代尔堡、庞帕诺滩"、"华盛顿、阿灵顿、亚历山德亚"、"芝加哥、茱莉叶、瑞柏"。

此外，去年成功申请绿卡的移民，有高达65.6%是透过家庭移民方式取得绿卡，职业移民取得绿卡则占了16.3%，而藉这两项途径获得绿卡人数，从2011年到2013年，都出现增加情形。

在年龄层方面，25到34岁为取得绿卡最多的年龄族群，人数达234690人，占总人数的23.7%，而5岁以下及65岁及以上取得绿卡人数，分别仅有33740人及48875人，是所有年龄层中最少取得绿卡的族群。