全球军费支出2013年有所下降

瑞典一个智库发表报告称，2013年全球军费支出总额为1.7万亿美元，同比下降1.9%。

斯德哥尔摩和平研究所的报告称，这是由于多数西方国家因金融危机问题而削减军费开支而造成的。 不过数据显示，在西方削减开支的同时，中国和俄罗斯的军费开支则持续增长。 中国2013年军费开支仍维持全球第二水平，总额达到1880亿美元，同比增长7.4%。 俄罗斯军费开支为878亿美元，同比增长4.8%。 俄罗斯2013年军费占该国GDP（国民生产总值）的4.1%，是10年来俄罗斯军费开支占GDP比例首次超过美国。美国2013年军费占GDP的比例为3.8%。 根据俄罗斯的军备计划，该国将在2011至2020年期间斥资7000亿美元以实现俄军现代化。 斯德哥尔摩和平研究所警告说，随着俄罗斯和中国不断增加军备投入，周边国家可能相应增加军费开支而引发区域紧张。 2013年全球军费开支最大的国家仍是美国，美国全年军费投入达6400亿美元，开支同比下降7.8%。 斯德哥尔摩和平研究所称美国军费开支下降的原因包括伊拉克战争的接触以及开始从阿富汗撤军，同时也有预算开支削减的因素。