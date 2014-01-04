2014年1-4月中国和乌兹别克斯坦贸易额降幅收窄

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据新浪网援引中国商务部网站消息，根据中国海关统计，2014年1-4月，中国与乌兹别克斯坦双边贸易额11.03亿美元，同比下降18.67%。其中，中方出口7.19亿美元，同比下降7.51%；中方进口3.84亿美元，同比下降33.64%。中方贸易顺差3.35亿美元。双边贸易下滑。

从进出口商品结构上看，中国对乌兹别克斯坦主要出口商品为工程机械、空调、冰箱等机械设备及器具，金额1.85亿美元，占中对乌出口额的25.8%，同比下降3.45%;电机、电气、音像设备及其零附件，金额7479.5万美元，占中对乌出口额的10.41%，同比上升39.29%；天然气管道等钢铁制品，金额6288.7万美元，占中对乌出口额的8.75%，同比下降68.84%；塑料及其制品，金额5238.4万美元，占中对乌出口额的7.29%，同比上升17.29%。

乌兹别克斯坦对中国主要出口商品为棉花，4.9万吨，同比下降64.13%，金额1.69亿美元，占乌对中出口额的43.98%，同比下降42.57%；其次为天然铀，金额1.15亿美元，占乌对中出口额的30.03%，同比上升20.64%；天然气，金额8476万美元，占乌对中出口额的28.34%，同比下降48.33%；。