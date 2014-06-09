2014年度巴菲特午餐以216万美元拍出

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据华尔街日报消息，一年一度的沃伦•巴菲特(Warren Buffett)午餐网上拍卖活动于上周五晚结束，今年的成交价为216万美元。

旧金山慈善组织、拍卖活动组织者格莱德基金会(Glide)的一位发言人称，竞得者为新加坡的Andy Chua。

今年是网上该拍卖活动举办的第15个年头，拍卖所得将捐给格莱德基金会。该基金会帮助旧金山的穷人和无家可归者。Chua的确切出价为2,166,766美元。

巴菲特是由他的第一任妻子苏珊•巴菲特(Susan Buffett)引见给该慈善组织的，后者已于2004年去世。

自2000年举行首场拍卖以来，与亿万富翁投资家、慈善家巴菲特共进私人午餐的拍卖活动已为该慈善组织筹得超过1,700万美元。今年的成交价比2013年一名匿名人士所出的100万美元高出了一倍有余。今年竞得者的身份尚未立即公布。

往年的竞得者包括对冲基金经理艾因霍恩(David Einhorn)。艾因霍恩2003年出价250,100美元与巴菲特共进午餐。此外，前对冲基金经理韦施勒(Ted Weschler)连续两年赢得了与巴菲特共进午餐的机会，两年的出价总计超过500万美元。巴菲特于2012年聘请韦施勒担任旗下Berkshire Hathaway Inc.的两名投资经理之一。

巴菲特午餐的起拍价为2.5万美元，这也是拍卖第一年筹得的金额。2008年，成交价首次超过100万美元，之后一直保持在该价位之上。历史最高成交价出现在2012年，当时一名匿名人士出价近350万美元赢得了与全球最富有的人之一共进午餐的机会。去年的竞得者也选择匿名，此人支付了100万美元。

今年的拍卖活动是从6月1日在eBay上开始的，于上周五晚结束，历时五天，有121人出价。拍卖的高潮通常是在即将落锤前出现；上周五，在最后的约六个小时内，出价从100万美元翻了一倍。

与往年一样，竞得者将可以邀请七位朋友在纽约的Smith & Wollensky牛排馆与巴菲特共进午餐。