2014成叙利亚“最血腥一年” 近8万人死于冲突

哈通社阿斯塔纳1月2日电，据中新网援引外媒报道，叙利亚人权观察组织称，2014年是叙利亚国内四年冲突以来"最血腥"的一年，据悉，2014年全年在叙利亚死于暴力冲突的人超过76000人。

报道称，总部位于英国的人权观察组织在叙利亚的工作人员说，所有死亡人员中，有17790人是平民，其中包括3501名儿童。 而在伊拉克，2014年也是伊拉克自2007年以来"最血腥"的一年，有15000多人死于该国的暴力冲突。 这些暴力冲突中，大多数是因为占领了伊拉克和叙利亚两国大片土地的极端组织"伊斯兰国"和其他一些激进武装的发展壮大。

美国等国家的对"伊斯兰国"的空袭，叙利亚政府军和反对派武装的冲突，伊拉克内部的宗派争斗，这些也是导致大量人员死亡的原因。 1月1日，美国继续对伊拉克和叙利亚的17个"伊斯兰国"的目标进行空袭。 与此同时，叙利亚总统阿萨德在元旦日视察了在首都大马士革郊区抗击"伊斯兰国"的前线部队。 叙利亚在2014年死于暴力冲突的确切人数无法得到独立的证实，但活动人士说，该统计数据汇总了叙全国各地的消息来源。 该数据显示，2014年叙利亚总共死于暴力冲突的人数为76021，高于2013年的73447人。 伊拉克政府在元旦日也公布了2014年该国暴力冲突导致的伤亡数字，死亡人数为15538人，受伤的人数超过22000人。 总部位于英国的非政府组织"伊拉克尸体计数组织"则称，去年该国暴力冲突导致的平民死亡人数为17073人。 该组织称，伊拉克现在出现了地面和空袭下的双重"新的残暴局面"，伊拉克政府军和"伊斯兰国"的交火导致数千人伤亡，而美国的空袭也造成人员伤亡。 今年6月，"伊斯兰国"在伊拉克北部对包括该国第二大城市摩苏尔在内的大片地区发起武装进攻，此后占领了伊拉克和叙利亚的大片土地。