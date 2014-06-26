美国2014年第一季度GDP下跌严重 创5年来最差纪录

哈通社阿斯塔纳6月26日电，据国际在线消息，美国商务部当地时间25日公布了该国第一季度GDP数据，数据显示，按环比年率计算，今年第一季度美国国内生产总值下跌2.9%，这一数据不但超出了经济学家的预测，更是创下5年来最差记录。

从去年年底开始，就有很多经济学家，包括国际货币基金组织这样的权威机构一直表示，美国以及高收入国家已经走出了经济危机的泥淖，开始走上复苏之路，并成为全球经济增长的主动力。而25日公布的美国2014年第一季度GDP数据显然跟这种说法南辕北辙。虽然之前经济学家们的预测也是说会下跌，但是实际数据还是出乎大家意料。

这其中的主要原因，一是美国消费者在医疗保健及其相关服务上的支出跟政府的预测有很大的出入。政府曾预计随着奥巴马医改法案的实施，第一季度民众的医疗相关支出有望得到提高，但实际数据比政府预计的要少近七分之一，出口也低于预计的目标。而更多的经济学家和评论员则把第一季度GDP下跌归罪于去年年底及今年年初的异常气候状况，连续不断的大风雪令经济活动大幅减少。

尽管如此，舆论对美国经济依然充满乐观。本周的房地产市场数据显示，5月份新建房屋的销售额是自2008年以来增幅最大的，二手房交易额也是三年来增长最快的，另外就业率、消费者信心，以及制造业和服务业的增长也是非常显著的。彭博通讯社邀请的经济专家们预测今年第二季度美国的GDP增幅将为3.5%，上半年平均增长率为3.1%。 同时，市场的反应也蛮有信心，纳斯达克指数上升了0.6%，道琼斯指数上涨0.2%，标普500指数也上升了0.4%。