中国官方：2014年GDP增速7.4%

哈通社阿斯塔纳1月20日电，据BBC报道，中国国家统计局周二（1月20日）公布数据显示，"新常态"下中国2014年GDP增速为7.4%。

这是世界第二大经济体24年来最低的国内生产总值（GDP）增速。 但2014年GDP增速官方数据仍高于市场预期的7.2%。 汇丰银行的经济学家纽曼指出，虽然中国2014年经济增速是24年以来最低，但仍是世界最快的。 国家统计局称，2014年第4季度GDP较同期增长7.3%。 "稳中有进" 国家统计局发布声明说："2014年国民经济运行在新常态下实现了稳中有进、进中提质。" "但也要清醒认识到，国内外环境仍然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战。" 作为世界经济支柱之一的中国经济去年的制造业、贸易相比其以前几年表现疲弱，房地产价格下降。 国家统计局公布的数据显示，2014年中国农业生产形势较好，工业生产运行在合理区间，固定资产投资增速放缓，市场销售稳定增长，进出口增速回落，通胀水平较低，居民收入继续增加，结构调整稳步推进，货币信贷增势平稳，人口就业总体稳定。 对于2015年中国经济走势，专家普遍认为，今年经济下行压力依然较大，GDP增速将继续放缓，预计2015年增速将略低于2014年，经济增速回调将基本触底。