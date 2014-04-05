法统经所：2014年法经济复苏仍将缓慢 失业率难见明显改善

哈新社阿斯塔纳讯，据《欧洲时报》报道，法国统计及经济研究所（Insee）3日发布报告预测，今年第一、二季度，法国经济将分别增长0.1%和0.3%，上半年增速将低于欧元区其他国家。

中国驻法国经商参处网站援引《费加罗报》报道称，Insee预测欧元区今年第一、二季度经济将分别增长0.4%和0.3%，德国经济增长将显著加快，而法国、意大利和西班牙经济复苏仍将缓慢。 Insee报告分析称，法国经济复苏缓慢的原因在于：首先，出口无法从全球贸易活动复苏中充分受益，相比2013年底将继续放缓，法国企业将因欧元升值而继续失去市场份额。其次，1月1日开始全面运作的竞争力和就业税收贷款措施（CICE）不能大幅改善企业盈利能力，仅有半数企业利用该措施进行投资及在最小的范围内招聘。第三，工作岗位的增加只能消化就业人口的增长，并将一季度末失业率维持在目前水平（法国本土为9.8%），而不足以扭转失业率曲线。最后，虽然今年第一、二季度购买力小幅预计将分别上涨0.1%，但原因仅为通胀率维持在1%以下的较低水平。居民生活条件不会大幅改善，工资上涨缓慢，不足以拉动消费这一传统经济增长引擎，预计今年上半年居民消费将下降0.3%，汽车、能源消费均将下降。 报告称，截至2014年中期，法国国内生产总值（PIB）预计将增长0.7%，好于2012年的零增长和2013年0.3%的增幅。