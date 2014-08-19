美国2014年十大高薪工作

有必要上大学吗？当然需要，如果你想要一份挣大钱的工作。

就业门户网站Careercast.com的最新排名显示，2014年薪资最高的工作排名中几乎所有工作都需要有一份高学历。十大最具吸引力的岗位中，有七个属于医疗行业。

CareerCast依据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)、行业协会及其职业评估报告得出的排名显示，今年位居榜首的职业是外科医生，平均年薪为233,150美元。全科医生、精神病医生、牙齿矫正医生、牙医、药剂师和足科医生也出现在前十名榜单中。

CareerCast出版人Tony Lee称，如果你想做自己热爱的工作并希望拿到高薪，毫无疑问，你需要有一份研究生学历，如此而已。

除高薪外，今年入围的十大职业还带有高增长的特点。职业评估报告显示，预计其中九项职业的岗位数量在未来八年将实现两位数的百分比增幅。空中交通指挥员除外，该工作岗位目前的平均年薪为122,530美元，到2022年预期增长率为1%。

以下是CareerCast评出的2014年十大高薪工作：

1. 外科医生

平均年薪：233,150美元 到2022年岗位数量预期增长率：18%

2. 全科医生

平均年薪：187,200美元 到2022年岗位数量预期增长率：18%

3. 精神病医生

平均年薪：178,950美元 到2022年岗位数量预期增长率：18%

4. 牙齿矫正医生

平均年薪：149,310美元 到2022年岗位数量预期增长率：16%

5. 牙医

平均年薪：146,340美元 到2022年岗位数量预期增长率：16%

6. 石油工程师

平均年薪：130,280美元 到2022年岗位数量预期增长率：26%

7. 空中交通指挥员

平均年薪：122,530美元 到2022年岗位数量预期增长率：1%

8. 药剂师

平均年薪：116,670美元 到2022年岗位数量预期增长率：14%

9. 足科医生

平均年薪：116,440美元 到2022年岗位数量预期增长率：23%

10. 律师

平均年薪：113,530美元 到2022年岗位数量预期增长率：10% （本文摘自华尔街日报中文网）