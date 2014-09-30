福布斯发布2014美国富豪榜 比尔•盖茨蝉联榜首

哈通社阿斯塔纳9月30日电，据中新网援引外媒报道，《福布斯》杂志网站9月29日发布了2014年最新财富榜，比尔盖茨以810亿美元的身家，连续21年蝉联全美最富有的人。

这一富豪榜列出了全美最富有的400人，今年想要进入这个榜单，必须拥有超过15.5亿美元的身价，这是自1982年以来的最高点。 微软联合创始人比尔盖茨以810亿美元的身家排在第一位。他的净资产在去年增加了90亿美元，这主要得益于微软股票价格的上涨和他在其他领域的投资对应的价值有所增长。 自2000年以来，比尔与梅琳达盖茨基金会一共捐出了300亿美元用于慈善事业，《福布斯》称，仅仅这个数字，就能够在财富榜上居于全美第16位。 沃伦•巴菲特以670亿美元的身价排在第二位。作为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，该公司高扬的股价使巴菲特的资产持续上涨。 甲骨文创始人兼首席执行官拉里埃利森排在第三位，他的个人资产为481亿美元。埃利森此前出人意料地宣布，他将不再担任公司的首席执行官，以便专心做好首席技术官和执行董事长的工作。 另外，Facebook联合创始人兼首席执行官马克•扎克伯格是上榜富豪中个人资产增长速度最快的人，他今年的排名为第11位，个人资产由去年的150亿美元飙升至347亿美元。他的个人资产增长主要是因为公司股票去年终于走出了IPO以来的困境，股价大幅上涨。 今年上榜的有27名新成员，其中包括最年轻的亿万女富豪伊丽莎白•霍姆斯，今年只有30岁的伊丽莎白凭借一种能够对血液进行更快、更便宜和更准确检测的医学技术荣誉上榜。这位曾经的斯坦福大学辍学生在加州帕罗奥图创办了Theranos公司。