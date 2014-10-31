2014年度阿斯塔纳小姐选美大赛拉开帷幕（组图）

哈通社阿斯塔纳10月31日电，经过3轮评比，在报名的200多位选手中，18位佳丽脱颖而出，入围"阿斯塔纳小姐-2014选美大赛"决赛。获胜者将代表阿斯塔纳参加11月28日在阿拉木图举行的"哈萨克斯坦小姐-2014"全国总决赛。

值得提醒的是，今年将首次由3名佳丽代表阿斯塔纳参加全国总决赛。 赛事评委对本次入围决赛的选手给予了高度评价，并坚信最终代表阿斯塔纳参赛的选手必将获得全国冠军。 达娅娜∙伊斯马义洛娃 18岁 阿依格里姆∙阿热斯坦拜 21岁

柯西妮娜∙梅德维德娃 18岁

古丽詹∙夏伊玛赫娃 20岁

克里斯蒂娜∙美津斯卡娅 23岁

加米拉∙塔卡希娃 20岁

阿斯耶勒∙塔夏洛娃 24岁

巴赫特∙帕泽洛娃 25岁 、玛伊姆娜∙哈列娃20岁

阿希娅∙阿布索娃 19岁、阿斯耶勒∙姆沙蒂诺娃 22岁

阿茹詹∙山迪拜 16岁、祖赫拉∙海茹拉 21岁

娜尔奇莎∙耶尔哈希耶娃 24岁、玛蒂娜∙沙伊洛沃娃16岁 2名选手拒绝拍摄照片以及一名选手因个人原因未能参加新闻发布会。

据悉，本次入围决赛的选手条件为年龄在16至27岁之间，身高不得低于1.68米，且长相出众。为创造佳绩，赛事组织方对入围决赛的选手进行了为期1个月、每天3-4小时的培训。 本次入围决赛的选手中不乏专业模特，同时也有初次参加比赛的新手。（编译：阜博 校对：林海）