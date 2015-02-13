国务秘书颁发2014年度文学艺术领域总统奖和国家奖（图）

哈通社阿斯塔纳2月13日电，今日，阿拉木图市举行2014年度文学艺术领域总统奖和国家奖颁奖大会，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃出席会议，并为获奖者颁奖。

本次的获奖者是2014年度文学艺术领域评选出的具有突出贡献的100名文学艺术工作者。奥勒贾斯•苏雷曼诺夫、米尔扎泰•卓勒达斯别科夫、贝布古丽•托列戈诺娃、弗拉基米尔•托洛克尼科夫等一批文学艺术工作者获得殊荣。阿连•布勒巴耶夫、阿依克丽姆•别科塔耶娃、詹妮尔•托科耶娃等一批获青少年作家获才俊奖。

在颁奖仪式上，阿布德哈勒科娃对人民艺术家伊斯坎德尔•哈桑哈力耶夫75岁生日表示祝贺，并转交了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。 阿布德哈勒科娃在讲话中指出，文艺工作者是灵魂的工程师，是提高国家形象、铸造民族之魂的铸造师，是国家文化艺术的中坚力量。纳扎尔巴耶夫总统一贯支持文化工作，鼓励大家创作出更多更好的、无愧于这个时代的伟大作品。广大的文学艺术工作者更要积极主动适应国家的文化发展战略，为我国的经济建设和文化建设贡献力量，把我国的文化艺术水平提高到一个新的高度。（编译:流沙）