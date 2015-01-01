立陶宛将于2015年1月1日正式加入欧元区

哈通社阿斯塔纳7月24日电，据新华网报道，欧盟理事会２３日同意立陶宛于２０１５年１月１日加入欧元区，意味着该国已经通过所有欧盟机构的认定程序，即将成为第１９个使用欧元的国家。

当天欧盟理事会的公告显示，立陶宛将有５个月的时间准备本国货币和欧元的兑换工作，并设定欧元与立陶宛现行货币立特的兑换汇率为１比３．４５２８。 "立陶宛加入欧元区大家庭不仅对该国至关重要，对整个欧元区也意义重大，说明单一货币机制具有持续的吸引力，（单一市场中）成员国关联度加强，"欧盟轮值主席国意大利的官员在声明中表示。 同日欧盟委员会发布报告表示，立陶宛货币兑换工作准备顺利，并敦促该国继续细化准备工作，避免在更换商品计价货币时出现混乱。 从２００６年开始，立陶宛在降低通货膨胀率、稳定汇率和减少财政赤字等方面进行了一系列重要改革，已经具备加入欧元区的条件。在过去１２个月，立陶宛平均通胀率为０．６％，低于１．７％的要求；２０１３年政府财政赤字占国内生产总值的比例为２．１％，低于３％的参考值；公共债务占国内生产总值的比例为３９．４％，远低于６０％的参考值。