著名作家克耶克勒巴耶夫生前最后一次发表的正式讲话（2015年12月10日，音频）

哈通社阿斯塔纳12月13日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）著名作家、社会活动家阿比什•克耶克勒巴耶夫离世。作为一名充满爱国主义热忱的知名作家，克耶克勒巴耶夫一生中创作了众多家喻户晓的文学作品。其最初的诗集《Алтын шуақ》1962年出版，1965年出版第二部诗集《Бір шөкім бұлт》。他创作的《Үркер》（1981），《Елең-алаң》（1984）等长篇小说被认为是哈萨克文学史上的重要作品，并获得了的国家级奖项。克耶克勒巴耶夫为哈萨克斯坦文学事业的发展做出了不可磨灭的贡献，并获得了诸多国际奖励，得到了人民的敬意。他的离世，令全体哈萨克斯坦人民悲痛。而就在作家克耶克勒巴耶夫与世长辞的前一天，他在议会为祝贺参议院（议会上院）议员、参议院国际关系、国防及安全委员会委员穆赫塔尔•阿勒腾巴耶夫70岁生日，发表了生前最后一次讲话。讲话内容如下。

阿比什•克耶克勒巴耶夫：尊敬的兄弟姐妹们，我们是经历过战争年代的一代人。我们曾非常畏惧飞机的声响。当有人喊："飞机来了！"的时候，我们就如同恶魔要从天而降一般感到恐惧。这种恐惧伴随我们度过了很多年。而所有这一切都不时的在我脑海中浮现。 记得1954年，我去了克拉斯诺沃茨克（土庫曼巴希）。那时候，是穆赫塔尔（穆赫塔尔•阿勒腾巴耶夫）他们现在开的那种喷气式飞机刚刚问世的时候。当这些喷气式飞机轰鸣升空的时，街上所有人，不管是亚美尼亚人、土库曼人还是哈萨克人，都会停步仰望天空，直到它们消失在天际。 有一次，我又到土库曼斯坦玛丽市一个哈萨克法官家中做客。当时又听到这喷气式飞机的轰鸣声。这时从主人家院子里传来孩子们的欢声雀舞："哥哥们在飞呢，哥哥们在飞呢！"后来才知道，这些孩子听说当时空军里有几位开喷气式飞机的哈萨克大哥哥，说的实际上就是哈萨克斯坦首位国防部长、大将萨戈达特•努尔马戈姆别托夫和穆赫塔尔•阿勒腾巴耶夫。那时我才发现，飞行员这一曾经令人恐惧的称谓，也慢慢成了让人骄傲的职业。 这两个人后来成为了我们军队中的灵魂人物，为我们国防事业的建立与发展立下汗马功劳。努尔马戈姆别托夫成为首任国防部长。之后，阿勒腾巴耶夫也连续两届担任了这一国家要职。现在，哈萨克斯坦独立也已20多载，并成为社会稳定，经济繁荣，人民安康的独立国家。我认为，这些都与努尔马戈姆别托夫和阿勒腾巴耶夫两人所做出的贡献息息相关。 曾几何时，这个对飞机有着无限恐惧的民族，已带着自己国家的旗帜在蓝天翱翔。也已经将天和地之间的距离拉近，将人民的希望放飞。你（穆赫塔尔）还年轻，哈萨克人说："男人70是正当年"，这原来是真的，因为你就在我们眼前，我们的双眼可以作证，你就健壮的屹立在我们的面前。虽然你现在身为议员，但议会也是一个战场，希望你在这个战场上像一个真正的军官、爱国者一样，体察民心，永远守护祖国的尊严！（编译：塔布斯）