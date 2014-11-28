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    13:47, 28 11月 2014 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统签署2015-2017年财政预算案

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    哈通社阿斯塔纳11月28日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日签署2015-2017年国家财政预算案。

    据此前报道，根据预算案，2015-2017年，通货膨胀率预计将保持在6%-8%之间；2015年财政赤字预计占GDP的2.3%，为9971亿坚戈；2016年财政赤字预计占GDP的2.1%，为10594亿坚戈；2017年财政赤字预计占GDP的1.7%，为9725亿坚戈。

    据预测，2015年财政收入为68580亿坚戈，支出为78551亿坚戈；2016年收入为69827亿坚戈，支出为80422亿坚戈；2017年收入为69711亿坚戈，79436亿坚戈。

    据悉，为进一步完善社会保障体系，我国将在未来两年逐步提高社会保障支出。据预算案，从2015年7月开始，残疾人和孤儿的福利将提高25%，B梯队国家公务员工资将提高15%；从2016年1月1日开始，大学生奖学金也将提高25%。

    据预测，2015年GDP为437213亿坚戈，增长率从5%下调至4.8%；2016年GDP增长率为5.3%；2017年为6.7%；2018年为5.8%；2019年为6.5%。（编译：吴然）

    标签:
    哈萨克斯坦 财政预算 总统 黄金储备
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